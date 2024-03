Esporte Djokovic desiste do Masters 1000 de Miami para priorizar torneios de saibro e Roland Garros

Eliminado precocemente pelo italiano Luca Nardi na terceira rodada em Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, desistiu de disputar o Masters 1000 de Miami, que começa na segunda-feira, para descansar e priorizar a gira europeia do saibro, que começa em abril, e ganhar ritmo para a defesa do título de Roland Garros.

Dono de cinco títulos em Miami, Djokovic não disputa a competição desde 2019. Em 2020 o torneio não foi realizado por causa da pandemia de covid-19, enquanto nas outras edições o sérvio foi impedido de entrar nos Estados Unidos por não ter se vacinado contra a doença.

Como não disputou a competição na temporada passado, Djokovic não perde pontos no ranking da ATP, o que ajudou-o a tomar a decisão de optar pela preparação para a temporada de saibro, já de olho em Roland Garros, que ocorre em maio e ele buscará seu 25º troféu de Grand Slam – é o atual campeão.

Depois da derrota para Luca Nardi, Djokovic admitiu que seu nível de tênis “está muito mal”, e que ele precisava treinar mais para voltar ao circuito jogando em excelência. Parar nas próximas semanas é o caminho para voltar a disputar títulos aos 36 anos.

O sérvio ainda admitiu que será mais seletivo em sua agenda, pois está disputando menos torneios nesta reta final de carreira. Sem Djokovic, o espanhol Carlos Alcaraz será o principal cabeça de chave em Miami.