Djokovic celebra volta aos EUA e se diz motivado em Cincinnati e para US Open: ‘Ainda há fogo’

O sérvio Novak Djokovic será um dos atrativos do Torneio de Cincinnati, a nível ATP 1000 e que serve de preparativo para o US Open. De volta aos Estados Unidos após dois anos, o ex-número 1 do mundo garante que chega bastante motivado para a disputa e que ainda “tem fogo para buscar títulos”. Ele vai estrear na quarta-feira, pela segunda rodada.

“Preciso obviamente seguir em frente e tentar me reagrupar e encontrar motivação para o que está por vir e todos os desafios que estão à minha frente, e é por isso que estou aqui”, disse Djokovic, em entrevista ao site da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). “Caso contrário, se não estivesse motivado, eu não estaria aqui. Agora, depois de muitos anos no tênis profissional, sinto que tenho a opção de jogar o que realmente quero jogar. Eu realmente queria estar aqui em Cincinnati e, claro, no US Open que está chegando.”

Depois de perder a final em Wimbledon para Carlos Alcaraz, Djokovic optou por descansar e não jogar no Canadá. Agora ele retorna ao Torneio de Cincinnati para mostrar que tem tudo para chegar forte ao último Grand Slam do ano.

“Passei muito tempo com a família, descansando e se preparando para os torneios aqui em solo americano. Já se passaram dois anos desde a última vez que estive na América. Então, é claro, estou muito empolgado e ansioso para vir”, afirmou Djokovic. “Não jogo em Cincinnati desde 2019, é bom estar de volta.”

O apoio dos jovens está servindo de combustível para ele brilhar nas quadras americanas nesta volta. “Vi muitos fãs jovens nos últimos dias nas quadras de treino, o que é sempre bom ver, e as pessoas adoram o tênis”, ressaltou, impressionado com tanta gente acompanhando seu treino.

“Foi incrível, para ser honesto. Até brinquei com meu treinador e perguntei se estávamos na quadra certa porque achamos que era uma partida. Fico muito grato pela presença de tanta gente em um treino. Mais uma vez, experimentei alguns torneios pelo mundo, ambientes semelhantes em termos de grande público nas quadras de treino. Mas acho que, por um tempo, nada dessa intensidade em termos de presença e participação da torcida, na quadra de treinos.”

“Gosto da sensação que tenho depois de mais de 20 anos no tênis profissional. E ainda há fogo”, disse Djokovic. “Ainda há aquele impulso e motivação para realmente vir aos maiores eventos do esporte e tentar vencer, tentar ganhar títulos e tentar trazer alguma boa sensação para as multidões.”