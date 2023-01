Djokovic celebra presença da família na Austrália e agradece torcida: ‘Incrível’

Novak Djokovic se sentiu muito à vontade durante a vitória desta terça-feira sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, em sua primeira partida pelo Aberto da Austrália desde a deportação sofrida na temporada passada. Recebeu grande apoio dos torcedores presentes na arquibancada da Rod Laver Arena, em Melbourne, entre eles seus pais e seu irmão. A última vez que a família esteve na Austrália para vê-lo jogar o major foi em 2008, ano em que conquistou o título do torneio pela primeira vez.

“A razão pela qual eles haviam vindo apenas uma vez é porque a Austrália não está perto da Sérvia. O ano de 2008 foi o único que decidiram vir, e desde que chegamos estamos relembrando histórias daqueles dias. Espero que se repita o que aconteceu daquela vez e que possamos celebrar juntos”, afirmou o ex-número 1 do mundo e atual quinto colocado do ranking.

Assim como ocorreu durante a campanha do título do ATP 250 de Adelaide, no início deste mês, o sérvio foi muito celebrado pelos australianos em seu retorno ao Aberto da Austrália. A organização estava preocupada com a possibilidade de que Djokovic fosse hostilizado por causa da polêmica da edição passada.

Na ocasião, foi proibido de competir por não ter se vacinado contra a covid-19. Na ocasião, foi deportado e ficou proibido de entrar no país por três anos, mas a punição foi derrubada em dezembro do ano passado. Além disso, o governo australiano não exige mais comprovante de vacinação para a entrada de visitantes em seu território. De volta à competição da qual foi campeão nove vezes, conta com o apoio dos torcedores, que levaram até bandeiras sérvias ao jogo, para buscar o décimo título.

“A atmosfera estava inacreditável. Obrigado a todos por terem ficado até tão tarde. Também quero agradecer por terem me dado boas-vindas tão calorosas e uma recepção com a qual eu só poderia sonhar. Eu me sinto muito feliz por testar de volta à Austrália, estou de volta à quadra em que eu tive o maior sucesso da minha carreira”, disse.

O adversário de Djokovic na segunda rodada será o vencedor do duelo entre o francês Enzo Couacaud e o boliviano Hugo Dellien. Como a programação desta terça foi prejudicada em razão do calor extremo e a chuva, a partida será disputada na quarta-feira.