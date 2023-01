Djokovic bate Korda de virada e conquista em Adelaide seu 92º título da carreira

Estamos apenas no oitavo dia do ano e Novak Djokovic já garantiu o primeiro título de 2023. O sérvio número 5 do mundo quase foi superado pelo americano Sebastian Korda, mas salvou o ponto do jogo no segundo set e buscou a virada para agarrar o troféu do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. As parciais do primeiro confronto entre os dois tenista foram 6/7 (8/10), 7/6 (7/3) e 6/4.

Este é o título número 92 de Nole no circuito da ATP, o quarto maior vencedor na era aberta ao lado de Rafael Nadal. O espanhol e Djokovic estão atrás de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109). Após 3h8min de partida, Djokovic chegou à 34ª vitória consecutiva na carreira.

“Foi uma semana incrível para mim e vocês tornaram ela ainda mais especial. Para mim, estar em pé aqui é definitivamente um presente”, disse o tenista sérvio para a plateia. “Eu dei o meu melhor hoje e ao longo da semana para conseguir colocar minhas mãos neste troféu. O apoio que eu recebi nos últimos 10 dias é algo que experimentei poucas vezes na minha carreira, então muito obrigado a todos por acompanharem cada partida”, completou.

O primeiro set teve apenas duas quebras e muita disputa. Korda salvou dois set points, enquanto Djokovic salvou seis. Na sétima oportunidade, o americano confirmou a vitória e largou na frente. No segundo set, nada de quebras e Korda abriu 6/5, ficando a um game da maior vitória de sua carreira. O americano chegou para o match point com 40 a 30, mas viu Djokovic igualar o set e vencer por 7/3 no tie-break. No terceiro set, Djokovic deixou para crescer na hora certa e confirmou a vitória por 6/4 com uma quebra.

Nole também comentou sobre a partida de Korda. “Grande torneio, esforço espetacular hoje. Eu provavelmente diria que você esteve mais perto da vitória do que eu. Foi decidido sempre em uma ou duas bolas, uma ou duas bolas. Faltou sorte hoje, mas o futuro é brilhante para você, siga em frente que você é um jogador maravilhoso. Parabéns”, disse.

Com o título em Adelaide, Djokovic chega a 18 temporadas seguidas vencendo ao menos um título na ATP. O sérvio chegará embalado para o Australian Open, que começa no próximo dia 15. Maior vencedor do Grand Slam, Nole buscará seu décimo título na competição.

Ele voltará a jogar o torneio australiano após a polêmica vivida em 2022, quando foi impedido de jogar por não ter se vacinado contra a covid-19. Em janeiro do ano passado, o jogador acabou deportado e impedido de entrar no país por três anos, mas a punição foi revogada em dezembro. A exigência do comprovante de vacinação caiu e Nole voltará a disputar o Australian Open.

SABALENKA LEVA O TROFÈU

Aryna Sabalenka abriu a temporada garantindo seu 11º título da carreira no WTA 250 de Adelaide. A belarrussa número 5 do mundo confirmou o favoritismo contra a checa Linda Noskova. Após um 2022 sem títulos, Sabalenka volta a erguer um troféu neste início de temporada. Ela comparou sua evolução neste período sem títulos, o último havia sido em Madri, em maio de 2021.

“Creio que sou uma jogadora diferente neste momento. Talvez um pouco mais inteligente, um pouco mais calma na quadra. Um pouquinho de cada coisa mudou de lá para cá”, afirmou.

Sabalenka venceu as disputas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Apesar da derrota, Noskova, número 102 do mundo, se torna a tenista mais jovem a chegar a uma final de um evento de nível 500 ou acima do WTA desde Caroline Wozniacki em 2008. Noskova tem apenas 18 anos.

THIAGO MONTEIRO COM NOVO JOGO INTERROMPIDO

Após ter o jogo interrompido por causa da chuva, o brasileiro Thiago Monteiro voltou para quadra contra o alemão Daniel Aitmaier e confirmou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6). A próxima missão do tenista cearense no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, foi contra o local Ajeet Rai. A partida também foi interrompida neste domingo por causa da chuva. O brasileiro possui vantagem de 6/7 (5), 6/3 e 5/3 no confronto após 2h39min. Eles voltarão a se enfrentar no fim do dia, às 20h.