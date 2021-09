Esporte Djokovic bate holandês com facilidade no US Open; Melo e Stefani caem nas mistas

Principal favorito à conquista do US Open, Novak Djokovic não teve trabalho para avançar à terceira rodada. Depois de suar na estreia, o sérvio número 1 do mundo superou o holandês Tallon Griekspoor, 121º do ranking, com facilidade, por 6/2, 6/3 e 6/2 em 1h39 de partida.

Djokovic alcançou sua 40ª vitória na temporada e a 23ª consecutiva em torneios do Grand Slam. Campeão dos outros três Grand Slams da temporada até aqui (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), o sérvio tenta conquistar o US Open para selar a temporada perfeita na ATP e quebrar uma escrita que já dura 52 anos. O último a conseguir a façanha foi o australiano Rod Laver, em 1969. Além disso, o sérvio busca ultrapassar Nadal e Federer pela primeira vez, já que os três estão empatados com 20 títulos cada de Grand Slams.

Ele continua a sua caminhada em busca do título diante do japonês Kei Nishikori, ex-número 4 do mundo e atual 56º do ranking aos 31 anos, que enfrentou e venceu uma batalha de cinco sets contra o americano Mackenzie McDonald por 7/6 (7/3), 6/3, 6/7 (5/7), 2/6 e 6/3.

Alexander Zverev também superou com muita tranquilidade seu segundo desafio em Nova York. O alemão número 4 do mundo precisou de apenas 1h14 para derrotar o espanhol Albert Ramos por 6/1, 6/0 e 6/3. Esta foi a 13ª vitória seguida no circuito de Zverev, que levou a medalha olímpica de ouro em Tóquio e foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati.

Finalista do US Open no ano passado, o alemão terá pela frente o americano Jack Sock, que superou o cazaque Alexander Bublik.

Quem também avançou foi o americano Reilly Opelka, 24º da ATP e finalista recentemente no Masters 1000 de Toronto. O tenista local de 24 anos deixou pelo caminho o italiano Lorenzo Musetti, de apenas 19 anos e 60º do ranking, por 7/6 (7/1), 7/5 e 6/4.

Também se classificaram para a próxima rodada o francês Gael Monfils, os italiano Jannik Sinner e Matteo Berrettini e o canadense Denis Shapovalov.

DERROTA BRASILEIRA – A dupla formada por Luisa Stefani e Marcelo Melo foi eliminada na rodada estreia da chave de duplas mistas do US Open. Os brasileiros perderam um jogo equilibrado para a canadense Gabriela Dabrowski e o neozelandês Marcus Daniell, por 7/5, 6/7 (7/3) e 11/9.

Curiosamente, Stefani e Dabrowski são parceiras no circuito de duplas femininas, e venceram seu jogo de estreia nesta quinta no Grand Slam americano, enquanto Melo e Daniell já jogaram juntos neste ano, durante o ATP 500 de Washington. Como perdeu nas duplas masculinas ao lado de Lukasz Kubot, o mineiro já se despediu do torneio.