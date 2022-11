Djokovic avança em Paris e vê Cameron Norrie questionar sua presença no Finals

O sérvio Novak Djokovic não vem tendo sossego em 2022. Nem mesmo quando ganha um jogo e avança às oitavas de final de importante competição. Além de ser impedido de disputar muitos torneios por não aceitar a vacina contra a covid-19, ele agora vê rivais questionarem sua presença no ATP Finals. O ex-número 1 do mundo se garantiu pelo título em Wimbledon e o britânico Cameron Norrie não achou justo. A confusão ocorre enquanto os tenistas disputam o Masters 1000 de Paris, última competição para definir os 8 melhores do ano em Turim, entre 13 e 20 de novembro.

“Está claro que Novak se classificou graças a Wimbledon, o que acho um pouco estranho. Não sei se existia essa regra antes do torneio ou não, mas acho um pouco injusto. Suponho que também é para Nick Kyrgios, que perdeu a decisão e não recebeu absolutamente nada”, questionou o tenista britânico. “Eu já sabia que não íamos receber pontos em nenhum momento, mas pensava que podíamos ter possibilidade”, seguiu em seu desabafo.

Wimbledon definiu pela não distribuição de pontos nesta temporada por causa do impedimento de russos e belarrusos de disputar a competição por causa da invasão à Ucrânia. A regra do tênis para o Finals prevê a classificação dos sete melhores do ano e uma vaga a quem conquistar um Grand Slam e estiver posicionado entre 8º e 20º do ranking, caso de Djokovic. Caso fossem dois os campeões na situação, apenas o melhor ranqueado garantiria vaga, com o segundo escalado como reserva.

A ATP explicou a situação e garantiu que não foi um benefício para Djokovic. “A extração dos pontos obtidos em Wimbledon se fez para garantir justiça para todos os jogadores e não estimar necessários mais mudanças nas regras. Como tal, qualquer jogador que competisse em Wimbledon ou em qualquer Grand Slam este ano no tênis, teria a oportunidade de se classificar para Turim através da regra de classificação por Grand Slam”, esclareceu.

Alheio à polêmica, Djokovic abriu com vitória sua defesa do título em Paris e se garantiu nas oitavas de final. O sérvio teve um jogo duro diante do americano Massime Cressy, mas avançou com 7/6 (7/1) e 6/4 após 1h44.

O primeiro set foi até 6 a 6 sem quebras de serviços, apesar de Djokovic desperdiçar três break points. No tie-break, o sérvio foi implacável, fazendo 7 a 1. Já na segunda parcial, o jogo seguiu equilibrado até o nono game, quando houve a quebra. No saque, o favorito confirmou a vitória.

Diferentemente da rodada de segunda-feira, nesta terça os favoritos não foram ameaçados. O polonês Hubert Hurkacz, cabeça 10, se garantiu com 7/6 (7/5) e 6/4 sobre o francês Adrian Mannarino. Já o espanhol Pablo Carreño Busta (14º) passou pelo compatriota Albert Ramos Viñolas por duplo 6/3.

Cabeça 7, o russo Andrey Rublev não foi ameaçado pelo americano John Isner, cravando 6/2 e 6/3. O último a se garantir foi o norueguês Casper Ruud, desbancando o experiente francês Richard Gasquet com 6/1 e 7/6 (9/7).