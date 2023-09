Esporte Djokovic arrasa croata e vai às quartas de final do US Open

Sem sustos, Novak Djokovic garantiu sua vaga nas quartas de final do US Open, na noite deste domingo. O tenista sérvio, que voltará ao topo do ranking ao fim do torneio, confirmou o franco favoritismo sobre o croata Borna Gojo, apenas o 105º do mundo, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/4, em 2h25min de duelo em Nova York.

Praticamente desconhecido nos grandes torneios, Gojo é tenista com o segundo pior ranking que Djokovic já enfrentou numa fase de oitavas de final de Grand Slam. Isso porque o quadrante do sérvio no US Open sofreu seguidas baixas de peso nas primeiras rodadas.

Nas quartas, ele terá seu desafio mais complicado pela frente. Seu adversário será o americano Taylor Fritz, atual número nove do mundo. Ele avançou ao superar o suíço Dominic Stricker por 7/6 (7/2), 6/4 e 6/4, também neste domingo.

Contra o rival croata, Djokovic enfrentou poucos problemas nesta noite. Gojo se saiu bem no saque. Ele disparou 14 aces, contra 11 do sérvio, ao longo dos três sets. Mas demonstrou falta de experiência em grandes competições em alguns momentos do confronto e acabou falhando demais. Foram 40 erros não forçados, contra apenas 12 do favorito.

Por outro lado, o tenista da Croácia surpreendeu ao cravar 40 bolas vencedoras, bem acima das 25 registradas pelo tricampeão do US Open. Gojo obteve uma única quebra na partida, na única chance cedida pelo sérvio. Já Djokovic faturou cinco quebras em 13 oportunidades, selando a vitória.

Em outros resultados do dia, os tenistas da casa mostraram força. Na chave masculina, Frances Tiafoe (10º cabeça de chave) despachou o australiano Rinky Hijikata por 6/4, 6/1 e 6/4. Nas quartas, ele terá pela frente o jovem compatriota Ben Shelton, de apenas 20 anos.

No feminino, Coco Gauff (6ª) sofreu para desbancar a veterana Caroline Wozniacki. A jovem americana bateu a dinamarquesa em três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. Agora ela aguarda a definição de sua próxima adversária, que sairá do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, e a letã Jelena Ostapenko.