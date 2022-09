Djokovic aplica pneu na estreia em Tel-Aviv: ‘Feliz por fazer o que mais gosto’

Principal favorito no ATP 250 de Tel-Aviv, o sérvio Novak Djokovic estreou de maneira arrasadora na competição nesta quinta-feira, com direito a pneu na vitória sobre o espanhol Pablo Andujar, por 6/0 e 6/3. Em seu jogo das quartas de final no torneio de Israel, o adversário desta sexta-feira será o canadense Vasek Pospisil.

Em um primeiro set primoroso, Djokovic abriu logo 5 a 0 cedendo somente cinco pontos ao espanhol, que não conseguia se encontrar na partida. Apenas no sexto game que Andujar tentou dificultar as ações do sérvio, mas não conseguiu confirmar o saque nas quatro chances que teve e acabou quebrado novamente no terceiro set point.

Depois de novamente sair atrás no set seguinte, o espanhol precisou de 25 minutos para confirmar seu primeiro game na partida. Salvou cinco breakpoints para fazer 1 a 1. O jogo foi igual até 4 a 3, quando Andujar novamente foi quebrado. Djokovic confirmou o saque e fechou em 6/3.

“Eu sei que parece clichê, mas fico feliz toda vez que posso jogar e fazer o que mais gosto”, comemorou Djokovoc. “O tênis me deu tudo, sendo o primeiro da minha família a praticar esse esporte que se tornou meu trabalho. Representar meu país, que passou por tantas dificuldades anos atrás, me enche de orgulho.”

Djokovic comemorou sua boa estreia em Israel. E revelou que, depois de aplicar um pneu, teve de encarar a mais longa parcial em sua história do tênis. Os tenistas ficaram iguais no segundo game por 11 vezes.

“Hoje foi um grande dia. Apesar do resultado, o segundo set foi difícil, como comprova o jogo que durou mais de 25 minutos. Sem dúvida, um dos jogos mais longos que joguei em toda a minha carreira”, admitiu, feliz com o resultado final. “Acho que fiz um grande jogo, especialmente no início. Eu estava muito confortável, sem me sentir muito nervoso e sinto que fluí perfeitamente.”

Em outros jogos desta quinta-feira em Tel-Aviv, o argentino Diego Schwartzman, cabeça 3, acabou surpreendido pelo francês Arthur Rinderknech, sendo eliminado com 3/6, 6/2 e 6/7 (7/9). Quinto favorito, o holandês Van de Zandschulp também deu adeus, ao cair diante do britânico Liam Broady, parciais de 4/6, 6/4 e 3/6.