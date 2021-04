Dirigentes do Corinthians apontam para a saída de Otero, Cazares e Jemerson

Otero, Cazares e Jemerson estão com os dias contados no Corinthians. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o gerente Alessandro Nunes e o diretor Roberto de Andrade revelaram que o trio não vai permanecer no clube após o fim do contrato em 30 de junho. Motivo: cortes na folha salarial do elenco.

“Sobre Jemerson, Otero e Cazares, não estamos tratando neste momento de nenhuma renovação. São atletas que temos total respeito pelo futebol, caráter e profissionalismo. O contrato é curto, mas ainda vigente. Parte comercial e renovação não tratamos neste momento. Estamos buscando diminuir custos no futebol. Se tivesse tratando de renovação expressiva agora, não teríamos reduzido os 25% neste momento. O momento é duro, difícil e precisamos ter bastante serenidade e segurança para fazer qualquer renovação”, disse Alessandro.

Os dirigentes, que anunciaram uma diminuição de 25% com os salários dos jogadores nos três primeiros meses da nova diretoria, deixaram claro que a possibilidade de contratação de reforços também está descartada no momento.

“Nestes primeiros três meses, a gente teve uma redução de 25% no total das despesas, tiramos perto de R$ 2 milhões por mês da folha. Tudo isso você acumula gordura para em algum momento voltar com algum valor na folha de um jogador que traga qualidade. Mas não queremos mais trazer o “vamos ver se vai dar certo”. O talvez dê certo a gente vai evitar. Ou traz alguém que tenha certeza que dará qualidade no elenco. Para ver se vai dar certo, estamos com os meninos para formar um time forte para brigar pelos títulos”, revelou Roberto.

O Corinthians volta a jogar no domingo, às 20 horas, em Campinas. O time lidera o Grupo A, com 11 pontos, após três vitórias e dois empates. Apesar do futebol irregular e sem inspiração, o time faz a melhor campanha do Estadual.