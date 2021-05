Dirigente revela que Matheus Davó tem a permanência encaminhada no Guarani

O Guarani pode anunciar a qualquer momento a prorrogação do empréstimo do centroavante Matheus Davó junto ao Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. A revelação foi feita pelo superintendente de futebol Michel Alves em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

“É uma situação que já está encaminhada para a gente prorrogar e finalizar até a competição. Então também não vejo nenhum tipo de preocupação”, comentou o dirigente.

Em fevereiro, o Guarani acertou o empréstimo de Matheus Davó junto ao Corinthians até o dia 25 de junho. O jogador, porém, já havia manifestado o desejo de permanecer no clube de Campinas (SP) para a sequência da temporada. São oito jogos e um gol nessa sua segunda passagem.

Com Matheus Davó em campo, o Guarani faz a sua estreia na Série B nesta sexta-feira contra o Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Essa será a primeira partida do time sob o comando do técnico Daniel Paulista, contratado nesta semana para substituir Allan Aal.

O treinador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai estrear. O mesmo vale para o zagueiro Carlão, único reforço oficializado pelo Guarani após o Paulistão.