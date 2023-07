Esporte Dirigente exalta manutenção do elenco do Guarani e quer ‘mais 1 ou 2 reforços’

A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto e o Guarani avalia que o elenco está praticamente completo para a segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro. O executivo Lucas Drubscky admitiu, contudo, que existe a chance de fechar com novos reforços, mas com avaliações criteriosas.

“A gente ainda tem a expectativa de trazer mais um ou dois nomes para fechar o elenco. Estamos fazendo avaliações criteriosas porque muitas vezes trazer algum jogador só para falar que trouxe pode mais atrapalhar do que ajudar”, explicou.

Até agora, o Guarani acertou com o goleiro Douglas Borges, ex-Botafogo, o lateral-esquerdo Caíque, ex-Maringá-PR e o atacante Robinho, ex-URT-MG.

Drubscky também avaliou que focar em manter os jogadores foi a melhor opção para o Guarani, que perdeu apenas três peças: o lateral-esquerdo Diego Porfírio, envolvido no esquema de apostas, o goleiro Tony e o volante Lima, que não estavam nos planos.

“Uma manutenção bem feita é uma forma de qualificar também. A gente entende que esse movimento é o mais proveitoso para o atual momento do clube”, acrescentou o dirigente.

Sobre outras possíveis saídas, Lucas Drubscky disse que não há propostas e, se tiver, o Guarani só vai liberar caso seja muito boa para o clube. “Não chegou absolutamente nada até o momento. Se chegar, vamos analisar, mas eu posso garantir que só vamos fazer qualquer movimento com uma proposta financeira muito boa para o Guarani. O clube precisa ter condições de fazer uma reposição à altura”, garantiu.

Há quatro jogos invicto, sendo três vitórias, o Guarani está em sexto lugar com 32 pontos, apenas a três do Sport, que fecha o G-4 com 35. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada, que abre o returno.