Esporte Dirigente do Guarani descarta contratação do atacante Vinícius Popó

Apesar dos pedidos da torcida pela contratação do atacante Vinícius Popó, destaque do Capivariano, o jogador não deve reforçar o Guarani. Rodrigo Pastana, executivo de futebol do clube paulista, foi enfático nesta quinta-feira ao dizer que não há a menor chance de um acerto.

“Não tem nenhuma chance de contratação do Vinícius Popó. Nunca quisemos este atleta”, resumiu o dirigente, ao comentar sobre o atacante que também interessa à rival Ponte Preta.

Vinícius Popó tem 22 anos e foi revelado na base do Cruzeiro, onde ganhou destaque ao marcar mais de 100 gols. Depois jogou por Sport, Goiás, Azuriz-PR, Betim-MG e Fortaleza antes de chegar ao Capivariano.

Nesta temporada, fez 20 jogos e 18 gols pelo clube paulista. O Capivariano ainda está vivo na Série A3 do Campeonato Paulista e muito perto do acesso. Após vencer o EC São Bernardo, por 3 a 0, no primeiro jogo da semifinal, pode perder por até três gols de diferença para subir de divisão. Isso porque tem a vantagem no placar agregado por ter melhor campanha geral.

O técnico Bruno Pivetti ganhou opções para escalar o Guarani diante do Ituano. O volante Matheus Barbosa, recuperado de um edema muscular, e o atacante Bruno José, desgastado, voltam a ficar à disposição.

Apenas Matheus, porém, deve voltar ao time titular, no lugar de Ivan Alvariño. O ataque deve seguir com Bruno Mendes e Bruninho. O volante Wenderson, liberado após exames não detectarem lesão, está confirmado no time titular.

Assim, a provável equipe de Guarani deve entrar em campo com Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson, Isaque e Régis; Bruno Mendes e Bruninho.

Com as vitórias diante de Avaí e Ceará, o Guarani tem seis pontos e lidera pelos critérios de desempate. Vitória, Criciúma e Botafogo-SP são outros três que venceram as duas partidas. O Vila Nova, que só tem uma partida, também está 100%. O jogo diante do Ituano, será realizado na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).