Esporte Dirigente banca a permanência de Allegri no comando do futebol da Juventus

A Juventus vai continuar trabalhando sob a batuta de Massimiliano Allegri. Maurizio Scanavino, diretor executivo da equipe de Turim, confirmou a permanência do treinador nesta quarta-feira, em entrevista à Sky Sports, e disse, na entrevista, que o profissional nunca correu riscos de deixar a equipe.

“O Allegri nunca teve dúvidas (quanto a nossa posição). Temos uma sintonia com ele de todos os cenários futuros, desde o mercado até à parte esportiva e também a situação econômica-financeira do clube. Sempre mantivemos reuniões e os contatos são diários.”

Scanavino afirmou ainda que o relacionamento entre técnico e diretoria se estreitou diante das dificuldades enfrentadas. A saída de seu apoiador, o italiano Andrea Agnelli, e a formação de um novo conselho de administração deu margem a rumores sobre uma mudança também no comando do futebol. No entanto tudo foi esclarecido pelo dirigente.

“Nesses meses que passamos juntos por essa tempestade, o relacionamento cresceu. Houve momentos de discussões acaloradas, mas com críticas construtivas, e tivemos sempre como objetivo, o melhor para o time”, disse Scanavino.

Com contrato até 2025, Allegri teve o seu trabalho sob o alvo de críticas. No entanto, pelo menos para Scanavino, ele está bem avaliado. “Estivemos bem do ponto de vista do desempenho de campo. Entendemos o descontentamento dos torcedores pela segunda temporada sem troféus, mas estamos no mesmo barco. Se pensarmos em futuro, precisamos ter os pés no chão”, comentou.

A Juventus acabou punida pela Corte Federal de Apelação da federação italiana de futebol com a perda de dez pontos na Série A por causa de irregularidades financeiras. De perseguidora do líder Napoli (que conquistou o Italiano por antecipação), o time encerrou o torneio em sétimo lugar.