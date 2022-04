Diretoria do Rio Branco anuncia dois patrocinadores para disputar a Bezinha

As empresas AVT Incorporadora e Caprem Construtora serão parceiras do Tigre na competição estadual, que começa domingo

O Rio Branco fechou nesta terça-feira os patrocínios da AVT Incorporadora e da Caprem Construtora, duas empresas do ramo de construção civil, para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que corresponde à quarta divisão do campeonato estadual. Os contratos serão válidos até o final do torneio, em setembro.

O anúncio das parcerias foi feito na sede da AVT e contou com a presença do presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo; do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV); do vice-prefeito, Odir Demarchi (PL); do diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani; de Roberto José Faé e Felipe Giannetti, representantes da AVT, e Emílio Capretz Neto, da Caprem.

“A dificuldade do Rio Branco para encontrar patrocínios é gigante. Por isso, esse momento tem que ser valorizado. São parcerias sadias”, afirmou o presidente do Tigre, Gilson Bonaldo. Ele destacou que, por meio dos acordos que o clube tem firmado para o campeonato, a equipe vai ser contemplada tanto com auxílio financeiro, como também com produtos e materiais.

O empresário Roberto José Faé comentou sobre a importância em ajudar o clube americanense. “A parceria é uma forma de ajudar o clube, que não é fácil de se tocar. Eu sei como é. É necessário ter estrutura e coragem”, enfatizou.

Já Emílio Capretz Neto mencionou a questão social que o futebol carrega. “O esporte é uma inclusão muito importante para a população. Tem muitas pessoas que respiram isso. E nós, da Caprem, gostamos de dar a nossa contribuição”, declarou.

Presidente do Tigre entre os anos de 1989 e 1991, Chico Sardelli comentou sobre os novos vínculos firmados pelo clube, agradecendo aos empresários que agora fazem parte do trabalho para a Bezinha.

“A história do Rio Branco passa pela vida das pessoas da cidade de Americana. Hoje, o clube está com problemas, uma situação difícil, e o presidente [do Rio Branco] Gilson tem corrido e buscado essas parcerias. Por isso, Americana agradece e o Rio Branco também agradece esse apoio”, disse o prefeito de Americana.

Em campo. O Rio Branco inicia a caminhada rumo ao acesso no próximo domingo, contra o Independente, em Limeira. O jogo está marcado para as 10 horas, no Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada. Já a estreia em casa, no Décio Vitta, será na semana seguinte, no sábado, dia 30, às 15h. O adversário desse duelo é o Paulista, de Jundiaí.