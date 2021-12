Diretoria de futebol do Corinthians anuncia permanência de Sylvinho para 2022

A diretoria do Corinthians está irredutível às exigências da torcida que cobra, incessantemente, a cabeça de Sylvinho. Neste início de sexta-feira, ainda em Caxias do Sul, onde perdeu por 1 a 0 para o Juventude na despedida do Brasileirão, o diretor de futebol Roberto de Andrade abriu a entrevista do treinador para garantir sua permanência em 2022.

“Estamos informando a todos a permanência do treinador Sylvinho para a próxima temporada de 2022, continuará conosco”, afirmou o dirigente em pronunciamento. Assim que o jogo terminou, a torcida organizada Gaviões da Fiel cobrou explicações do presidente Duílio Monteiro Alves sobre os motivos da manutenção do técnico.

Amigo pessoal do treinador e confiante que Sylvinho pode repetir Tite e Fábio Carille e conduzir o clube às conquistas, o presidente é o grande escudo do comandante. E deixou na mão de seus diretores a incumbência de dar tais explicações cobradas das arquibancadas.

“Estamos informando que na terça-feira da próxima semana faremos uma coletiva com todos os órgãos de imprensa. A gente, eu e o Alessandro (Nunes, gerente de futebol) que estaremos na coletiva de terça-feira, responderemos a vocês sobre todos os assuntos relativos ao departamento de futebol”, concluiu Roberto de Andrade.

O diretor é outro alvo da torcida por pouco aparecer para dar explicações sobre o Corinthians. Segundo levantamento do Meu Timão, foram somente quatro entrevistas da diretoria em 2021 todo para falar dos momentos de turbulência ou mesmo sobre o futuro. A expectativa é que o clube já anuncie seus primeiros reforços para 2022 nesta coletiva.