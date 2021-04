Esporte Diretoria da Ponte Preta anuncia o retorno do meia Renatinho, xodó da torcida

O vexame protagonizado na Copa do Brasil com a eliminação para o Criciúma, na segunda fase, deixou claro que o elenco da Ponte Preta precisaria ser reforçado para a sequência da temporada. E nesta terça-feira a diretoria anunciou uma contratação que vai mexer com os torcedores.

Trata-se do meia Renatinho, de 32 anos. Xodó da torcida pontepretana por conta da sua passagem em 2011, quando foi um dos destaques na campanha do acesso à elite nacional, o jogador fechou contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Renatinho estava sem clube desde que encerrou o seu contrato com o Guangzhou City, da China, em dezembro do ano passado, e no início de abril passou a usar a estrutura da Ponte Preta para manter a forma física.

Isso porque o futebol chinês vive um período de incertezas, tanto que o campeonato não tem previsão de início. Por questões financeiras, 16 clubes das três principais divisões foram desqualificados.

No entanto, Renatinho ainda deve demorar para estrear pela Ponte Preta, já que a última partida oficial foi em dezembro do ano passado. Ex-Coritiba, Londrina e Atlético Goianiense, o meia estava no futebol asiático desde 2012, passando por Japão e China.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue trabalhando de olho no jogo desta sexta-feira contra o Santos, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.