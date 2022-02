Diretoria avalia três nomes para assumir o comando do Santos, sob enorme pressão

A derrota por 3 a 0 diante do São Paulo evidenciou a necessidade do Santos acertar a contratação do novo treinador o quanto antes. Em entrevista coletiva, na noite de domingo, o diretor Edu Dracena revelou que o clube está entre três nomes para dirigir a equipe após a saída de Fábio Carille. Marcelo Fernandes assumiu o posto interinamente.

“Entendemos que precisava ter uma ruptura no trabalho do Carille. Estamos buscando um novo treinador. Temos três nomes em vista, com quem vamos conversar e tentar solucionar esse problema. Esperamos anunciar o mais breve possível. É a contratação mais importante do clube na temporada, pois será o comandante que irá nos guiar até o fim do ano. Já definimos o perfil que queremos e vamos decidir entre esses três nomes”, avisou Edu Dracena.

O perfil buscado pelo clube é totalmente contrário à postura da equipe sob o comando de Fábio Carille, que tem um DNA mais defensivo. Edu Dracena negou revelar se a prioridade é por um treinador estrangeiro, mas deixou claro que a diretoria quer uma equipe ofensiva na sequência da temporada.

“Estamos abertos a todos os treinadores. Temos indicações de brasileiros e estrangeiros, não queremos fechar a porta para nenhuma classe. Vamos buscar um treinador que possa resgatar o DNA do Santos, um futebol ofensivo, com ousadia. É esse perfil que queremos”, completou.

Sobre o andamento da negociação, Edu admitiu que uma proposta ainda não foi formalizada. “Selecionamos os treinadores e vamos conversar com eles antes de fazer qualquer tipo de proposta. Não temos um prazo para anunciar o treinador. As conversas existem e vocês serão informados quando acontecer.”

O ex-zagueiro afirmou também que o Santos não fará contratações até que o novo treinador seja anunciado. “Estamos focados no treinador. Quando chegar, vai indicar o jogador e vamos no mercado. Não adianta trazer algum atleta que pode não estar nos planos do treinador. O Santos vai contratar. Tem que se enquadrar na parte financeira, mas vamos ao mercado.”

Por fim, Edu Dracena falou sobre a pressão sofrida pelos jogadores, muito criticados na saída dos gramados da Vila Belmiro. “É nítido que alguns jogadores estão sentindo a pressão. E com a chegada do novo comandante, esperamos que esses atletas possam melhorar e nos ajudar”, finalizou.