Diretora de Tecnologia da OpenAI renuncia, em momento de saída de executivos

A diretora de Tecnologia da OpenAI, Mira Murati, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, 25, a mais recente de uma série de saídas entre os principais executivos da empresa por trás do ChatGPT. Murati era uma das principais vice-presidentes do presidente-executivo Sam Altman e cuidava de grande parte da gestão diária da empresa, de acordo com funcionários atuais e antigos.

Nos últimos meses, o cofundador e ex-cientista-chefe da OpenAI Ilya Sutskever, o cofundador e ex-pesquisador principal John Schulman e o ex-pesquisador principal Jan Leike renunciaram. Além disso, o cofundador e ex-presidente Greg Brockman recentemente tirou uma licença até o final do ano.

A saída de Murati ocorre em um momento crítico para a OpenAI, pois ela está tentando fechar uma rodada de financiamento no valor de até US$ 6,5 bilhões. A empresa de capital de risco Thrive Capital comprometeu cerca de US$ 1 bilhão e a OpenAI está em negociações para obter investimentos da Microsoft, sua patrocinadora de longa data, juntamente com a Apple, Nvidia e a empresa MGX dos Emirados Árabes Unidos.

Em uma declaração publicada no X, Murati elogiou os sucessos da empresa em pesquisa, desenvolvimento e segurança durante seus seis anos e meio lá e disse: “Estou me afastando porque quero criar tempo e espaço para fazer minha própria exploração. Por enquanto, meu foco principal é fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir uma transição suave, mantendo o ímpeto que construímos”. Fonte: Dow Jones Newswires