Esporte Diretor jurídico do Corinthians renuncia ao cargo após divergências com a gestão Augusto Melo

Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians sofreu uma perda na direção do clube. Nesta segunda-feira, o diretor jurídico Leonardo Pantaleão pediu demissão do cargo. O profissional apontou “significativas divergências em relação à forma como a administração tem sido conduzida” para justificar sua saída.

No Corinthians desde junho, Pantaleão era um dos principais nomes do clube na gestão de Augusto Melo, tendo participado, inclusive, do “Dia da Transparência”, em que foram divulgados números relacionados ao orçamento e dívida do clube em 2024.

Pantaleão apontou, na carta de renúncia enviada a Augusto Melo e demais membros da diretoria, que “as diferenças de visão e de abordagem” têm dificultado o desenvolvimento do seu trabalho e, consequentemente, o seu compromisso com o Corinthians. Além do presidente, ele trabalhou ao lado do diretor financeiro Pedro Silveira, o secretário-geral Vinicius Cascone e o CEO Fred Luz.

Leonardo é advogado, especialista em Direito pela Universidade de Coimbra. Mestre em Direito, professor de Direito Penal, Processo Penal, Palestrante e autor de obras jurídicas, assumiu o cargo em meio ao escândalo da Vai de Bet. À época, ele substituiu Yun Ki Lee, que também havia renunciado.

No Dia da Transparência, um dos últimos atos públicos de Pantaleão à frente do cargo, anunciou os ganhos econômicos do Corinthians nos processos judiciais. Ao todo, segundo relatório elaborado pela Ernst & Young (EY), pelo escritório Alvarez & Marsal e pelo departamento financeiro do clube, o Corinthians obteve vitória em 83 processos, com um lucro de R$ 471 milhões.

Pantaleão ainda se colocou à disposição para auxiliar o clube na transição do cargo. Em nota, Augusto Melo agradeceu o diretor jurídico pelos serviços prestados pelo período em que esteve à frente do departamento.