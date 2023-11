Diretor executivo renuncia ao cargo e amplia a crise no Manchester United

A crise que vem dominando os bastidores do Manchester United nesta temporada teve mais um capítulo nesta quarta-feira com o pedido de demissão de Richard Arnold, diretor executivo do clube.

A saída do dirigente acontece em um momento que a família Glazer, proprietária do clube, está buscando investimentos para tentar contornar a situação. O bilionário Jim Ratcliffe vem negociando com os mandatários para ter uma participação de 25% na equipe que detém 20 troféus do Campeonato Inglês.

Diante da baixa em seu estafe, Joel Glazer usou um discurso protocolar para oficializar a saída do seu diretor executivo. “Gostaria de agradecer a Richard por seu serviço excepcional no Manchester United nos últimos 16 anos e desejar-lhe o melhor em seus futuros empreendimentos”, afirmou Glazer.

Em caráter de emergência Patrick Stewart foi nomeado CEO interino. Ele acumula a função juntamente com o cargo de conselheiro geral. Em seu primeiro discurso, ele afirmou que o clube está atrás de um substituto permanente.

“Meu papel será garantir que a base da equipe permaneça estável à medida que enfrentamos os desafios que não nos tornarão mais fortes no longo prazo e apoiar a busca por um substituto permanente”, disse.