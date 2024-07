Esporte Diretor do São Paulo admite proposta do Rosario Central por meia Gallopo

O São Paulo admite vender o meia Giuliano Galoppo, que vem sofrendo com lesões no clube paulista, e não detém de muito prestígio com o técnico Luis Zubeldía. Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, o jogador tem uma proposta do Rosario Central, da Argentina.

“Não recebemos uma nova proposta do Boca, mas recebemos uma oferta do Rosario Central. Uma proposta um pouco melhor do que a que se comentava, mas que nunca veio, do Boca. Agora é ver o desejo do atleta. Estamos esperando uma conversa do Rosario com o atleta. E a partir da proposta temos algumas colocações a fazer, pelo valor que veio, não pensamos em liberar, mas é um caminho a ser percorrido. Vamos conversar com o Rosario se eles tiverem o acerto com o jogador”, disse o dirigente ao canal TNT Sports.

Conforme o próprio Belmonte revelou, o São Paulo aguardava por uma proposta do Boca Juniors para tentar recuperar o investimento feito para tirar o atleta do Banfield de cerca de R$ 32 milhões. O jornal “Olé” havia noticiado que o clube argentino iria oferecer aproximadamente R$ 16 milhões por 50% dos direitos do jogador, o que não ocorreu.

O diretor afirmou também que a pedida inicial do Rosario ainda não chegou perto dos valores esperados pelo São Paulo, mas admitiu que o negócio ainda pode evoluir através de uma conversa entre o clube argentino e o jogador.

Enquanto isso, o São Paulo continua focado no Brasileirão. Nesta quarta-feira, o clube paulista enfrenta o Botafogo, às 20h, no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. A equipe paulista é a quinta colocada no torneio com 31 pontos, atrás apenas de Botafogo (39), Palmeiras (36), Flamengo (34) e Fortaleza (32).