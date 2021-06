Diretor diz que Ponte Preta vai se reforçar e garante permanência de Dawhan

A Ponte Preta busca reforços para deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo afirmou Alarcon Pacheco, executivo de futebol, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva. O clube paulista é o único que ainda não venceu mesmo após sete rodadas disputadas.

“A Ponte Preta tem espaço para isso e está buscando no mercado algumas peças que possamos detectar que possam ser peças que venham a elevar o nosso nível técnico na competição”, disse o dirigente.

Além da procura por novos jogadores ao técnico Gilson Kleina, Pacheco garantiu que o meio-campista Dawhan seguirá na Ponte Preta. Nos últimos dias, o jogador de 25 anos foi sondado pelo Cruzeiro e teria gostado da proposta do clube mineiro.

“Nós conversamos bastante com os representantes do Dawhan e com o próprio atleta. Mostramos para ele a importância que tem para nossa equipe, mostramos para ele toda aquela história que já fez de bom na Ponte Preta até este momento. E a gente sabe que, mesmo na dificuldade e no momento que nós estamos passando, ele é um atleta muito importante para que possa nos levar a sair dessa situação. Portanto, o atleta entendeu, junto com seus representantes e até com seu clube de origem, e preferiu dar continuidade ao trabalho junto conosco aqui para que possamos, juntos, sair dessa situação”, explicou.

Mesmo diante da fraca campanha na Série B, o dirigente rechaçou o fato de que a Ponte Preta teria errado nas contratações. O clube de Campinas soma apenas três pontos de 21 possíveis. Aproveitamento de 14,3%. Sem falar que a Ponte Preta tem o pior ataque da Série B (3).

“Eu avalio as contratações de forma positiva. Acho que a gente acertou bastante nas contratações. Claro que a gente pode ter um resultado muito melhor do que o que foi apresentado até agora. Praticamente nós estamos inserindo os atletas no transcorrer da competição”, disse Alarcon Pacheco, que confirmou a provável saída de Yuri.

“Com relação à questão do Yuri, é um atleta que está em fase final de acerto para uma saída. O atleta tem algumas situações sendo analisadas por ele e pelos seus representantes da sua carreira. A gente pode ter essa definição o mais breve possível”.

Na oitava rodada, a Ponte Preta receberá o CSA na quarta-feira, às 16h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.