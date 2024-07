Diogo Soares confirma vaga na final da ginástica artística em Paris-2024

O ginasta Diogo Soares encerrou sua participação na fase classificatória na 19ª colocação e confirmou um lugar entre os 24 finalistas do individual geral masculino de ginástica artística nos Jogos de Paris-2024, que será disputado na quarta-feira, às 12h30 (horário de Brasília).

Com séries mais simples do que as apresentadas no último Mundial, a fim de não correr riscos, o brasileiro fez 81,999 na somatória dos seis aparelhos na Arena Bercy, em Paris. Suas melhores pontuações foram no salto (14,200) e na barra fixa (14,133). Ele também anotou 13,933 nas barras paralelas, 13,600 no cavalo com alças, 13,100 no solo e 13,033 nas argolas.

“Reduzimos o nível de dificuldade da série para deixá-la mais limpa, para poder ganhar na matemática. A nota que conseguimos é algo que já estava na nossa meta. É um resultado mais confortável para ir à final”, disse Soares após sua participação.

O chinês Boheng Zhang fez a melhor apresentação, com 88,597 pontos, seguido pelos japoneses Shinnosuke Oka (86,865) e Daiki Hashimoto (85,064).

Neste sábado, a comissão técnica também divulgou a escalação das ginastas por aparelho no classificatório feminino, que acontece neste domingo. As brasileiras competem no quinto subgrupo, a partir das 16h10 (horário de Brasília).

Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Flávia Saraiva competem nos quatro aparelhos. Lorrane Oliveira participa do salto sobre a mesa e das paralelas assimétricas, enquanto Júlia Soares se apresentará na trave e no solo.