Esporte Diogo Mateus vê evolução no Guarani e projeta duelo com Londrina: ‘Grande final’

Um dos destaques do Guarani na vitória por 4 a 1 para cima do Brusque, no último domingo, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral Diogo Mateus destacou a evolução do time bugrino dentro de competição. Atualmente o time de Daniel Paulista sonha em brigar por uma vaga no G-4.

“Acredito que todos temos muito a crescer e melhorar. Precisamos continuar no caminho da evolução. Não podemos só nos agarrar a esse momento e achar que deu tudo certo. Vamos pensar no que pode ser feito daqui para frente”, falou o atleta.

O jogador falou também sobre a relação com os demais atletas e comissão técnica. “Encontrei um clima muito leve. É um grupo unido, que se cobra muito, mas também se respeita bastante. O gol é fruto do nosso trabalho, do que a equipe vem desenvolvendo e também da nossa comissão técnica, que dá confiança para que dentro de campo a gente possa desempenhar nosso melhor futebol. Espero que possamos continuar nesse caminho de grandes atuações e vitórias em busca do nosso objetivo”, completou.

O Guarani ainda treina nos próximos dois dias em Campinas antes da viagem para o Paraná. O confronto com o Londrina está marcado para sexta-feira, às 19 horas, no Estádio do Café, em Londrina. O time bugrino ocupa atualmente a oitava posição no campeonato, com 13 pontos.

“Vamos olhar para o Londrina, analisar os pontos fortes, pontos que podemos explorar e encarar como mais uma grande final. O campeonato é complicado, calendário também é difícil e o tempo de descanso e trabalho é importante”, finalizou.