Esporte Diogo Mateus confia no acesso para o Guarani apesar de jejum: ‘Acreditar até o último minuto’

Sem vencer há quatro jogos, jejum no qual somou apenas dois pontos, o Guarani está vivendo um momento complicado na briga pelo acesso nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe não depende mais das próprias forças para chegar ao grande objetivo e viu a distância para o G-4 subir para dois pontos. Segundo o lateral e capitão Diogo Mateus, o elenco não desistirá enquanto houver chances.

“Já vi cenários mais desafiadores no futebol que terminaram bem. É confiar e acreditar até o último minuto porque somos o mesmo elenco que já levou o Guarani ao segundo lugar. Não vamos desistir”, disse.

O Guarani enfrenta o Londrina na sexta-feira, às 21h30, no estádio do Café. A delegação já seguiu para o Paraná e treinou na cidade nesta tarde. Atualmente, o Guarani aparece na sétima colocação na tabela com 55 pontos. O Criciúma, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 57.

Na 36ª rodada, inclusive, irá fazer um duelo direto contra o time catarinense. De qualquer forma, Diogo Mateus pediu para que o Guarani foque em um jogo de cada vez.

“É o momento de verdadeiramente vivenciar um jogo de cada vez. O nosso calendário só tem um jogo agora: o Londrina. É hora de ter humildade, aceitar cobranças e melhorar o que podemos para buscar o nosso objetivo. Vamos melhorar com a bola nos pés, na construção ofensiva e ter um pouco mais de calma para buscar definir o jogo”, completou.