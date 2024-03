Diniz critica postura do Fluminense contra o Flamengo: ‘A gente não criou e não marcou’

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz afirmou que sua equipe não existiu na derrota para o Flamengo por 2 a 0 na primeira partida da semifinal do Carioca, neste sábado, no Maracanã. “O time não existiu. Se fosse só por canta da marcação, o time teria trocado passes com mais velocidade e criado mais chances”, afirmou Fernando Diniz. “Mas a gente não criou e não marcou.”

O técnico foi questionado se a escalação de Renato Augusto e Ganso juntos não foi preponderante para o mau desempenho. “Não é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso. A gente errou passes e saiu jogando mal”, afirmou Diniz. “O time não existiu por conta de um todo. Não é por causa dessa coisa fácil.”

Na avaliação de Diniz, a diferença de postura no segundo tempo fez o time melhorar. “O time teve mais volume. Por isso que melhorou, não foi por conta da escalação. Até com um a menos a gente jogou melhor do que no primeiro tempo.”

A postura do Fluminense foi um tema que permaneceu em momentos importantes da entrevista coletiva após a derrota. Diniz afirmou que o confronto com o Flamengo em 2023, quando o time perdeu o primeiro jogo da final do Carioca por 2 a 0 e depois conquistou o título com uma vitória por 4 a 1, não se assemelha com a situação atual.

“Não tem nada a ver o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito, ser um time completamente, com outra postura. Postura parecida com a do segundo tempo e tentar fazer coisa melhor”, afirmou o técnico do Fluminense, que precisa vencer por três gols de diferença para avançar à final.