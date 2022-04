Diego Souza faz 3, Grêmio bate Guarani e desencanta na Série B do Brasileiro

Com três gols de Diego Souza, o Grêmio desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Guarani por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada. Além de deixar o time campineiro na zona de rebaixamento, a equipe gaúcha se aproximou do G-4.

Com o resultado, o Grêmio se aproximou da zona de acesso, com quatro pontos. O Guarani, por outro lado, ficou estacionado na 18ª colocação, com apenas um, na frente apenas de Ponte Preta e Náutico.

O Grêmio entrou em campo com o retorno de Diego Souza. Além do atacante, Edilson iniciou o jogo pela primeira vez desde quando retornou ao clube. Do outro lado, o Guarani perdeu o zagueiro Ronaldo Alves minutos antes de a bola rolar. Com um desconforto muscular, o defensor foi vetado do embate, dando lugar a Derlan.

Quando a bola rolou, Diego Souza mostrou que está com o faro de gol apurado logo no minuto inicial. Biel encontrou o atacante dentro da área. Com categoria, chutou no canto direito do goleiro Maurício Kozlinski para fazer 1 a 0. Logo após do lance, Edilson, que chegou a ser dúvida, sentiu uma lesão e precisou deixar o campo.

Atrás do placar, o Guarani precisou sair para o ataque e chegou a pressionar o Grêmio. Brenno foi segurando o resultado até que aos 25 minutos, Matheus Pereira deixou tudo igual. Bruno José cruzou, Rodrigo Andrade chutou e o goleiro tricolor rebateu. Na sobra, o lateral bugrinho colocou a bola no fundo das redes.

Mas não deu tempo para o Guarani comemorar. O Grêmio foi para cima e Diego Souza resolveu decidir mais uma vez. Aos 39 minutos, Bitello cruzou na cabeça de Diego Souza, que mergulhou para colocar o time gaúcho novamente na frente do marcador. O time campineiro ainda tentou uma reação, mas foi para o intervalo atrás do marcador.

No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e a noite era mesmo de Diego Souza. Aos 14 minutos, Nicolas cobrou escanteio da esquerda. O atacante subiu sozinho e fez 3 a 1. Após fazer o terceiro, o clube gaúcho tirou o pé, recuou e anulou os espaços do Guarani.

O time bugrino tentou de toda maneira, mas não conseguiu superar a defesa do Grêmio. A melhor chance foi com Matheus Pereira. Ele recebeu de Diogo Mateus e pegou de primeira para grande defesa do goleiro Brenno. Com isso, a equipe tricolor confirmou sua primeira vitória na competição.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Operário na quarta-feira, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No mesmo dia, às 21h, o Guarani recebe o Criciúma, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 GUARANI

GRÊMIO – Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz (Elias), Diego Souza (Ricardinho) e Biel (Janderson). Técnico: Roger Machado.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus (Lucas Ramon), João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela (Índio), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Marcinho); Júlio César (Yago), Bruno José e Lucão do Break (Nicolas Careca); Técnico Daniel Paulista.

GOLS – Diego Souza, aos 1, aos 39 minutos do primeiro tempo, e aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Diego Souza, Ricardinho e Villasanti (Grêmio); Derlan, Giovanni Augusto, Leandro Vilela e Rodrigo Andrade (Guarani).

RENDA – R$ 869.039,00

PÚBLICO – 22.649 torcedores.

LOCAL – Arena do Grêmio, Porto Alegre.