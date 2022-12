Esporte Diego Costa passa por procedimento no joelho e não treina com grupo do São Paulo

O zagueiro Diego Costa, do São Paulo, passou por um procedimento para retirada de fragmento ósseo do joelho esquerdo e começará, na próxima semana, o processo de recuperação com os fisioterapeutas do clube. Ele se reapresentou junto do restante do elenco são-paulino na quarta-feira, mas fez apenas trabalhos no departamento médico.

O defensor de 23 anos sofreu com uma tendinite na reta final da temporada e perdeu os últimos compromissos do São Paulo. A última vez em que ele esteve em campo foi durante a derrota por 2 a 0 para o Independiente del Valle, na final da Copa Sul-Americana, disputada em 1º de outubro.

Diego Costa é um dos três jogadores do time tricolor que terminaram a temporada 2022 em recuperação e continuam em tratamento. os outros dois são o atacante Caio, em evolução após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito em junho, e o lateral-direito Moreira, recuperando-se de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O São Paulo terminou o Brasileirão cheio de desfalques, mas a maioria dos jogadores que não estiveram disponíveis na última rodada, contra o Goiás, já estão treinando normalmente. São os casos do lateral-direito Igor Vinícius, do zagueiro Walce, do meia-atacante Nikão, do meia Rodriguinho e do atacante Alisson.

O zagueiro Miranda, o volante Andres Colorado e o atacante Eder também terminaram o ano como baixas por lesão, mas estão recuperados. O trio, contudo, deixou o São Paulo. Já Arboleda, que se reabilitou de uma fratura no tornozelo e integrou o grupo do Equador na Copa do Mundo do Catar, embora não tenha entrado em nenhum jogo, recebeu mais tempo de descanso e se reapresenta apenas no dia 2 de janeiro.