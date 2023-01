Diego Costa é novidade em treino do São Paulo e Rogério aguarda vinda de reforço

Na reapresentação do elenco após o empate sem gols com o Palmeiras no final de semana, a novidade na atividade são-paulina desta terça-feira foi a presença de Diego Costa. O zagueiro deu voltas no gramado e está no processo de recuperação após ter sido submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. A previsão de retorno do departamento médico aos gramados é estimada em dois meses.

O grupo fez um treino de posse de bola no gramado do CT e também realizou um trabalho em campo reduzido já visando a partida desta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, quando o São Paulo enfrenta a Portuguesa, no Morumbi.

Líder do Grupo B com cinco pontos, o São Paulo deu ênfase ainda às finalizações. Já os atletas que enfrentaram o Palmeiras deixaram o campo mais cedo para treino de regeneração e atividades complementares.

Enquanto centra o foco no campeonato, o técnico Rogério Ceni está de olho também em nomes que devem chegar. Caio Paulista deve chegar nos próximos dias para reforçar a equipe no Estadual.

Com uma vitória e dois empates até aqui, o São Paulo tem o Guarani logo atrás na classificação da chave com quatro pontos. Mirassol e Água Santa aparecem empatados com apenas um ponto somado em três rodadas.