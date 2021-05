Diego Alves e Renê, machucados, devem desfalcar Flamengo contra o Volta Redonda

O Flamengo trouxe do Equador uma vitória por 3 a 2 sobre a LDU na terceira rodada da Copa Libertadores, mas dois problemas para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, neste sábado, diante do Volta Redonda. O goleiro Diego Alves e Renê, que tiveram problemas musculares na terça-feira serão submetidos nesta sexta-feira a exames.

Os dois jogadores se reapresentaram, nesta quinta-feira, ao técnico Rogério Ceni. Um problema na coxa direita fez Diego Alves ser substituído no intervalo no Equador, enquanto Renê sentiu dores no mesmo local ao final da partida.

Rodrigo Caio e Gerson também devem ficar de fora do jogo de sábado, às 21h05, no Maracanã. O zagueiro participou de parte do treino desta quinta-feira, mas ainda não está totalmente recuperado de uma fibrose na coxa. Já o meio-campista, com lesão na coxa esquerda, nem foi a campo para a atividade.

No Carioca, as chances de classificação para a final são enormes, pois o Flamengo venceu o primeiro jogo em Volta Redonda, por 3 a 0. Caso obtenha a vaga na decisão, o time da Gávea vai enfrentar o vencedor do duelo entre Fluminense e Portuguesa, cujo primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.

Já na Libertadores, o time rubro-negro tem 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas e lidera o Grupo G, com nove pontos, contra quatro da LDU, três do Vélez Sarsfield e um do Unión la Calera, adversário de terça-feira, no Chile.