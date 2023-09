Diego Aguirre diz que ‘foi uma honra’ dirigir o Santos e lamenta não ter conseguido ajudar time

O Santos ainda não definiu quem será o substituto de Diego Aguirre no comando da equipe. O uruguaio foi demitido na sexta-feira após derrota por 3 a 0 diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Ciente que não conseguiu atender às expectativas da diretoria e admitindo que o trabalho não fluiu, o treinador se despediu do clube nesta segunda-feira agradecendo a oportunidade.

Foram somente cinco jogos de Aguirre no comando do Santos. Ele assumiu na vaga de Paulo Turra com confiança que tiraria a equipe da zona de rebaixamento. Mas somou somente um triunfo, diante do Grêmio (2 a 1 de virada) e acumulou derrotas para Fortaleza (4 a 0), Atlético-MG e América-MG (ambas por 2 a 0) e Cruzeiro (3 a 0), o que culminou com a queda.

Dispensado por orientação do Comitê de Gestão do clube – o presidente Andrés Rueda era contra a saída -, o treinador não saiu reclamando. Ao contrário, usou as redes sociais para ressaltar a grandeza do Santos e para a gradecer pela oportunidade recebida.

“Foi uma honra ter representado o escudo do Santos, instituição tão grande e histórica no futebol Mundial. Para muitos, o clube mais importante de todos. Uma pena que não tenha sido da forma como gostaríamos”, escreveu Aguirre em seu Instagram.

“Agradeço ao grupo de atletas e à instituição pela oportunidade, lamento não ter tido a oportunidade de desenvolver o trabalho. Era possível fazermos mais, mas isso é algo que fica para o passado”, lamentou. “Que o Santos possa recuperar sua grandeza e ocupar o posto que merece e que o mundo do futebol reconhece. Novamente, muito obrigado.”