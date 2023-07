Deyverson marca e Cuiabá vence Internacional de virada no Beira-Rio

Com um gol de Deyverson no final, o Cuiabá derrotou o Internacional por 2 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde desse sábado. O resultado faz o time do Mato Grosso chegar a uma invencibilidade de cinco partidas, com 25 pontos, ultrapassando justamente o Inter (23 pontos), que agora acumula cinco jogos seguidos sem ganhar.

No começo do jogo foi visível a mudança da equipe gaúcha. Os jogadores se mostraram mais pacientes e se movimentando bem, com os atletas ficando mais à disposição dos companheiros para receber a bola. Já o Cuiabá se fechou com até seis jogadores dentro da área e praticamente só assistiu aos anfitriões. A equipe mato-grossense mal conseguiu trocar cinco passes seguidos e foi evidente que iria depender ou de chutões ou de um lance de bola parada (escanteio ou falta).

Com a pressão, o gol saiu aos 16 minutos e deu fim ao jejum da torcida colorada. Bustos aproveitou a bola mal rebatida por Rikelme após cruzamento e, dentro da área, acertou um chute forte cruzado no ângulo direito do gol de Walter.

A última vez que o Inter havia feito um gol foi em 28 de junho, com Luiz Adriano, aos 27 minutos do primeiro tempo contra o Independiente Medellin, pela Copa Libertadores. Depois disso, foram quatro jogos consecutivos sem balançar a rede rival.

Mesmo com o gol, o Inter manteve o ritmo com boas movimentações dos laterais, mas pouco deu trabalho a Walter. O goleiro só apareceu mesmo aos 40 minutos em forte chute de Renê e que De Pena desperdiçou o rebote.

Aos 44, o Cuiabá surpreendeu. Após cobrança de falta à direita bem perto da grande área, quando o time inteiro do Inter estava na área, Raniele se antecipou a Bustos e cabeceou no ângulo esquerdo de Rochet, que só assistiu. Foi apenas a segunda finalização dos visitantes, que até então só estavam com cerca de 20% de posse de bola.

O começo do segundo tempo se mostrou bem parecido com a primeira etapa. A diferença é que o Inter passou a dar mais trabalho para o goleiro Walter. Aos 3, Renê cruzou da esquerda para o zagueiro Vitão, que cabeceou no travessão de Walter. Dois minutos depois, Wanderson passou pelo 33 e da meia-lua chutou forte, Walter espalmou e Bustos, no rebote, mandou por cima do gol.

A situação mudou totalmente, porém, aos 21. O Inter, que criava mais perigo ofensivo, perdeu Mercado. O zagueiro colorado parou com falta um contra-ataque perigoso do Cuiabá e levou o segundo cartão amarelo.

Com um a mais, o Cuiabá equilibrou e passou a criar mais chances de perigo. Aos 25, Rikelme deu dois chutes seguidos a gol. O primeiro acertou a zaga colorada e o segundo, no rebote, a bola passou à esquerda do gol de Rochet. Dez minutos depois, Aos 35, Alan Patrick arriscou de longe, a bola pegou uma curva e carimbou o travessão mato-grossense.

Aos 42, Derik acertou um belo voleio dentro da área e a bola passou raspando à trave esquerda de Rochet. No minuto seguinte, em rápido contra-ataque, Deyverson tabelou com Denilson, recebeu na entrada da área acertou um chute rasteiro cruzado para decretar a virada no placar.

“No primeiro tempo tivemos muito volume, muita vontade e até poderíamos ter ampliado. Já um segundo deu uma desestabilizada, não mantivemos o ritmo e com a expulsão acabou desestabilizando um pouco”, afirmou Alan Patrick ao canal Premiere na saída de jogo.

O próximo jogo do Inter será na terça-feira contra o River Plate, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileiro, será no sábado diante do Corinthians. Já o Cuiabá vai receber no domingo (dia 6), em casa, o Flamengo, pela competição nacional.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 2 CUIABÁ

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Thauan Lara), Carlos de Pena (Maurício), Aránguiz (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele (Filipe Augusto), Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini (Denilson); Clayson (Derik Lacerda), Deyverson (Isidro Pitta) e Wellington Silva. Técnico: Antônio Oliveira.

GOLS – Bustos, aos 16, e Raniele, aos 44 minutos do primeiro tempo. Deyverson, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thauan Lara, Bustos e Vitão (Inter); Walter e Raniele (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Mercado (Inter).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 32.020 pagantes.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).