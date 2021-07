Destaques na Libertadores, Rigoni e Benítez devem ser poupados contra o Flamengo

Importantes na vitória por 3 a 1 sobre o Racing, que assegurou a classificação do São Paulo às quartas de final da Copa Libertadores na última terça-feira, o meia Benítez e o atacante Rigoni não devem começar jogando contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Isso porque o treinador Hérnan Crespo indicou que os dois podem ser poupados do jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, competição na qual o time paulista luta para se afastar da zona de rebaixamento.

A tendência é que a dupla argentina comece no banco de reservas. Antes de ir a campo na partida decisiva contra o Racing, Rigoni ficou quase duas semanas sem jogar, pois se recuperava de uma lesão muscular. Como Crespo não quer expor o atacante a riscos, Vitor Bueno deve ser o escolhido para começar jogando no Rio.

Benítez, por sua vez, segue com os problemas de condicionamento físico que o impedem de ter uma sequência mais sólida. Mesmo com a boa atuação na Argentina, inclusive com uma assistência para o gol de Marquinhos, o meia foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo. Contra o Flamengo, também deve ficar no banco para dar lugar a Rodrigo Nestor.

O São Paulo inicia no meio de semana a busca por vaga às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Vasco. Ter os astros inteiros no mata-mata se faz necessário para evitar novas lesões musculares que atrapalharam bastante o grupo no começo do Brasileirão.

Crespo acenou com as mudanças, sem confirmar. A única mudança certa é na defesa. O zagueiro Léo está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Bruno Alves. O atacante Luciano, ainda se recuperando de uma lesão muscular, segue vetado pelo departamento médico, assim como o volante Willian.

Em 16º lugar, com 11 pontos, a apenas um da zona de rebaixamento, o São Paulo deve enfrentar o Flamengo com Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Welington, Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Vinícius; Marquinhos e Vitor Bueno.