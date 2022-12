Esporte Dest se diz ‘devastado’ por queda dos EUA, mas exibe otimismo com jovens do time

Um dia depois da eliminação dos Estados Unidos na Copa do Mundo, o lateral Sergiño Dest ainda digere a derrota para a Holanda, pelas oitavas de final. Em poucas palavras, o jogador do Milan fez um desabafo nas redes sociais para retratar o momento do time. “Estou devastado”, afirmou.

“Demos tudo pelo nosso país, mas infelizmente falhamos. Estou muito orgulhoso da equipe e de como lutamos durante o torneio. Há muito talento no grupo e a maioria de nós ainda é jovem com muito tempo para se desenvolver”, ponderou o atleta, já pensando no futuro e na conquista da experiência no Mundial do Catar.

O bom futebol apresentado pelos Estados Unidos rendeu muita expectativa em cima da equipe norte-americano, que acreditava na possibilidade de derrotar a Holanda e seguir viva na Copa.

Em 2022, os Estados Unidos repetiram a campanha de 1994, quando também caíram nas oitavas de final. Na ocasião, o algoz foi o Brasil. A seleção participou de uma Copa do Mundo pela 11ª vez, e teve o melhor desempenho lá em 1930, ano que chegou na semifinal. Já a última vez que esteve nas quartas de final foi em 2002, caindo frente à Alemanha.

A seleção dos Estados Unidos tem a segunda menor média de idade entre os participantes: 25,2 anos, atrás apenas de Gana, que ganha nesse quesito com uma média de idade de 24,7 anos.

A baixa média de idade é importante porque os Estados Unidos passaram por um forte processo de renovação nos últimos anos, tudo visando a Copa de 2026, quando serão uma das sedes, ao lado do México e do Canadá. Para o atual grupo americano, o foco é brilhar daqui a quatro anos, agora com a bagagem de já ter disputado uma Copa do Mundo.