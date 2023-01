Desistências colocam Laura Pigossi na disputa do Aberto da Austrália

Após ser derrotada na rodada decisiva do qualificatório do Aberto da Austrália, a tenista Laura Pigossi herdou uma vaga para a disputa da chave principal graças à desistência da espanhola Paula Badosa e da australiana Ajla Tomljanovic. O início da competição acontece na noite deste domingo e será o segundo torneio de Grand Slam na carreira da atleta brasileira.

Paula Badosa sofreu contusão no adutor depois de eliminar Beatriz Haddad Maia nas quartas de final do torneio de Adelaide. Quem também abriu mão de jogar por motivo de lesão foi Ajla Tomljanovic, que machucou o joelho. Além da paulista de 28 anos, quem também foi beneficiada pela desistência das duas tenistas foi a francesa Leolia Jeanjean.

A estreia de Laura Pigossi, atual 113ª do ranking, vai ser contra a americana Caty McNally, que curiosamente é parceira de duplas de Luísa Stefani no Aberto da Austrália. Em caso de vitória neste primeiro duelo, ela pode encarar a russa Kamila Rkhimova ou a ucraniana Kateryna Baindl.

Laura Pigossi deu importante arrancada no ranking durante o WTA de Bogotá, no ano passado, quando conquistou sua primeira vitória desse nível e chegou à decisão. A performance a credenciou a disputar o torneio de Wimbledon.

BELINDA BENCIC VENCE EM ADELAIDE

Às vésperas do início do Aberto da Austrália, a suíça Belinda Bencic mostrou estar em grande fase ao conquistar, na madrugada desta sexta o WTA 500 de Adelaide 2. O triunfo foi diante da russa Daria Kasatkina. A atual campeã olímpica superou a rivam por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2 em 67 minutos.

Feliz pelo resultado, ela falou do seu momento nas quadras. “Feliz por poder mostrar meu trabalho. Acho que joguei ótimas partidas desde o início do torneio e também contra diferentes tipos de oponentes. Pude me testar em todos os sentidos e ir com confiança para o Aberto da Austrália”, disse. Esta foi a sua primeira conquista em solo australiano e sétimo troféu na carreira.

Além dos 470 pontos no ranking, ela vai levar para casa uma premiação de pouco mais de US$ 120 mil dólares (algo em torno de R$ 610 mil). Com a vitória, Bencic empatou o retrospecto com Kasatkina: agora cada uma tem três triunfos.

Quem também comemorou um título foi a americana Lauren Davis. Ele comemorou a sua segunda conquista de WTA ao superar a italiana Elisabetta Cocciaretto por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (0) e 6/2 em 1 hora e 48 minutos.

No primeiro set, o equilíbrio foi total sem nenhuma quebra de serviço. No desempate, no entanto, a americana se impôs e a italiana não marcou um único ponto no tiebreak. Essa queda de rendimento desestabilizou Cocciaretto, que não se encontrou no segundo set. Davis chegou a fazer 5 a 0 praticamente definindo a vitória de 6/2 e o título do torneio

AOS 36, GASQUET LEVANTA TAÇA EM AUCKLAND

O francês Richard Gasquet também teve o que comemorar na madrugada desta sexta. Ele superou o número 12 do mundo Cameron Norrie na final do ATP 250 de Auckland em partida que durou 2 horas e 26 minutos. O triunfo de 2 sets a 1 mostrou o poder de reação do veterano tenista de 36 anos que, após ficar um set atrás e amargar uma desvantagem de 4/1 na série decisiva, teve forças para reagir e virar o confronto.

Este foi o 16º troféu de nível ATP para Gasquet e o primeiro desde julho de 2018. O resultado mostra o ressurgimento do francês que recupera 25 posições no ranking e agora passa a ser o 42ª na lista. Com o título, Gasquet é o tenista de maior idade a vencer o torneio em 66 anos de história.

Cameron Norrie mais uma vez amarga uma derrota no torneio. O tenista de 27 anos também tinha chegado na decisão do torneio de Auckland em 2019, mas também perdeu a chance de conquistar o título.

A final foi bastante disputada. Norrie usou a variação de golpes para desgastar Gasquet e tirar a força do seu backhand para definir a vitória no primeiro set por 6/4. Na segunda parcial, o francês mostrou eficiência ao vencer 13 de 14 pontos. Norrie conseguiu reagir, mas acabou cedendo o empate ao ser derrotado por 6/4.

No set decisivo, Gasquet voltou mais lento e permitiu ao rival o comando das ações. Norrie chegou a abrir 4/1 e tinha o controle da partida. No entanto, a garra do tenista francês acabou sendo predominante. Ele buscou a reação baseando o seu jogo no backhand, quebrou o servico para fazer 5/4 e definiu a vitória subindo à rede.