Desempregado, Vítor Pereira desvaloriza futebol brasileiro: ‘Muita falta de educação’

Sem clube desde que foi demitido pelo Flamengo em abril, Vítor Pereira parece não estar sentindo falta do futebol brasileiro. Sem deixar saudades no clube rubro-negro e no Corinthians, o treinador português afirmou, durante participação na convenção Thinking Football Summit, em Portugal, que um profissional europeu “precia ter estômago” para trabalhar no Brasil.

“O que eu gostei menos foi a falta de educação. Muita falta de educação”, enfatizou o treinador português. “Não estou a apontar especificamente A, ou B, ou C. Mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve, toda a volta do futebol.”

Vitor Pereira não entrou em detalhes, exatamente, o que o incomodou no Brasil. Sua passagem foi conturbada pelo País, especialmente sua ida para o Flamengo. O português de 55 anos disse que não continuaria no comando do Corinthians por razões familiares. Entretanto, acabou trocando o Parque São Jorge pela Gávea, assumindo o posto deixado por Dorival Júnior. Sua escolha por um novo clube foi bastante criticada, principalmente pela torcida alvinegra.

“Às vezes passa-se para lá do limite. A emoção extravasa para lá do limite e dizem coisas que nós aqui não estamos preparados. Lá (no Brasil), pode ser normal. Dá para perceber que lá é cultural. Agora, para nós é um pouquinho difícil”, disse o técnico. “Nesta semana ouvi o Renato (Gaúcho) dizendo que, de fato, eu com 55 anos estou a ouvir que já não tenho paciência para isso”, completou.

Mas, não só de críticas foram as declarações do português. Vitor Pereira enfatizou o peso que as torcidas têm nos estádios. Para ele, é um ponto positivo a se destacar. Vale lembrar que o treinador comandou os dois times mais populares do Brasil. “Agora, a emoção. Jogar com estádios cheios é de arrepiar. Isso é a coisa mais bonita que se vê no Brasil. Há muitos estádios que arrepia mesmo”, enfatizou.

Vitor Pereira foi demitido do Flamengo após a péssima atuação diante do Fluminense, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Foram apenas 18 jogos no comando do clube rubro-negro, com 10 vitórias, um empate e sete derrotas em pouco menos de quatro meses de trabalho. Desde Jorge Jesus, na temporada 2019-2020, o time carioca já soma 9 técnicos: Jesus, Domenec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Maurício Souza, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli (atualmente).