Esporte Desempenho do Brasil no Pan de Santiago-2023 já supera campanha de Lima-2019

O Brasil já supera a campanha em Lima-2019 ao chegar, neste sábado, as 169 medalhas no Pan. Na sexta-feira, com Darlan Romani no lugar mais alto do pódio, a delegação brasileira igualou os ouros conquistados no Peru, mas superando a marca nas medalhas de prata. Na campanha de quatro anos atrás, a delegação brasileira finalizou sua participação com 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), agora já são 180 medalhas conquistadas e muitas disputas por fazer neste sábado, no qual 71 finais estão agendadas desde o início do dia.

Além das marcas batidas, o Brasil continua colecionando bons resultados e já garantiu pelo menos outras cinco medalhas nesta reta final dos Jogos: vôlei, handebol, polo aquático e futebol masculino (ouro ou prata), além do tênis de mesa no masculino (mínimo bronze).

“O Brasil vem muito bem em diversas modalidades, algumas com desempenhos históricos como boxe, judô e ginástica rítmica. Natação e atletismo também estão contribuindo muito para o nosso desempenho. Muito importante também é ver que estamos conseguindo a afirmação de alguns atletas jovens, como Renan Gallina, do atletismo, Miguel Hidalgo, do triatlo, e Maria Eduarda Alexandre, da ginástica rítmica”, apontou Ney Wilson, sub-chefe da delegação em Santiago, e Diretor de Alto Rendimento do COB.

A boa performance no Chile garantiu outra marca importante: superou Lima-2019 também em classificações para a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Se para Tóquio, o País garantiu 29 vagas na capital peruana, para Paris-2024 já são 39 através do Pan de Santiago (sejam elas nominais ou ou para o Brasil).

“Além das medalhas, que nos colocam num bom caminho para conquistarmos um dos nossos objetivos, de estar no top-3 do continente, também temos que ressaltar o número de vagas que conquistamos aqui para os Jogos Olímpicos. Já são 39 vagas em nove modalidades. Um dos nossos objetivos secundários é seguir ampliando o número de modalidades em que estamos presentes, chegando em finais e que, num futuro próximo, estarão na briga por medalhas também”, completou Ney Wilson.

O Pan de Santiago chega ao fim neste domingo, com a execução da Cerimônia de Encerramento prevista para às 20h (horário de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida.