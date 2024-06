Deschamps elogia evolução de Mbappé e deixa aberta a possibilidade de utilizá-lo contra Holanda

Mbappé pode ser o grande reforço da França diante da Holanda, nesta sexta-feira, em Leipzig, por vaga antecipada às oitavas de final da Eurocopa. Recuperando-se de fratura no nariz sofrida na estreia contra a Áustria, o atacante trabalhou normalmente com uma máscara de proteção e o técnico Didier Deschamps mostrou otimismo em contar com sua estrela.

Dividindo a liderança do Grupo D com três pontos, holandeses ou franceses garantem a classificação antecipada com um triunfo. E ainda encaminhariam a liderança da chave. Desta maneira, a França pode “antecipar” a volta de Mbappé.

“Posso confirmar que Kylian Mbappé está se sentindo melhor e tudo está evoluindo bem para vê-lo disponível para amanhã”, disse Deschamps, que completou: “Está se movendo na direção certa”.

Desde o começo do dia, a Federação Francesa de Futebol (FFF) fez questão de frisar a presença de Mbappé nas atividades. Com uma máscara estilizada com as cores da França, mas que não poderá ser utilizada no jogo por conta do regulamento, o jogador parecia pronto para o duelo.

Mbappé correu e mostrou desenvoltura nas atividades do dia, mesmo a todo momento tentando ajustar o novo item da vestimenta. “Sem riscos não há vitórias”, escreveu o astro em suas redes sociais ainda na quarta-feira, em mais um indício que tem tudo para ser aproveitado.

Os franceses não querem adiar a classificação para a última rodada, na qual terão pela frente a Polônia, na terça-feira.