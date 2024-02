Depois de assédios, Fortaleza renova com o técnico Juan Pablo Vojvoda até 2025

Segundo técnico mais longevo dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, atrás somente de Abel Ferreira, do Palmeiras, Juan Pablo Vojvoda renovou com o Fortaleza até dezembro de 2025 nesta sexta-feira. O clube nordestino conseguiu segurar o comandante depois de mais um enorme assédio na janela de transferência.

No clube desde de maio de 2021, portanto há 33 meses, Vojvoda coleciona recordes e momentos marcantes à frente da equipe. No ano passado, fez história ao levar um time nordestino na final continental, ao ser vice-campeão da Copa Sul-Americana. Ele também foi responsável por colocar o Fortaleza de volta ao cenário nacional, classificando-se para a Libertadores e garantindo a permanência na elite, sem muitos sustos e com briga direta na parte de cima da tabela.

Ao todo, já foram 202 jogos no comando do time cearense, com 102 vitórias e quatro títulos. Além do tricampeonato cearense – ultrapassando o rival Ceará no número de conquistas (46 a 45) – também conquistou de forma invicta a Copa do Nordeste de 2022. No domingo, o treinador completará 1000 dias no comando. Antes, no sábado, ele dirige a equipe diante do América-RN, na estreia da Copa do Nordeste.

O anúncio do acordo foi muito divulgado nas redes sociais do clube. “É com muita alegria que anunciamos para a nossa torcida e, para o futebol brasileiro como um todo, a ampliação do vínculo do Vojvoda com o Fortaleza até o fim de 2025”, exaltou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

“Isso mostra o quanto acreditamos no trabalho de médio e a longo prazo, confiamos o comando técnico da equipe a ele e o quanto estamos trabalhando em conjunto na formatação do elenco ao longo desses anos sempre com a participação dele. E sempre com o esforço máximo da diretoria de proporcionar o que ele entende o que é ideal para o clube.”