Depay reclama de dores no tornozelo após sua estreia, mas exames descartam lesão

Apesar de toda euforia causada pela estreia de Memphis Depay durante a vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, no último sábado, na Neo Química Arena, o Corinthians sofreu o seu primeiro susto com o holandês, que foi levado para uma clínica especializada em ortopedia, onde passou por exames que descartaram lesão no tornozelo esquerdo.

Memphis Depay, atacante do Corinthians – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Depay vinha reclamando de dores no local desde aos 28 minutos do segundo tempo, quando foi atingido por Gonzalo Freitas. Ele torceu o pé e, depois, levou um pisão no local. No entanto, o resultado dos exames acabou sendo um alívio para a cúpula corintiana, que quer usar o entusiasmo causado pela chegada do jogador ao Brasil para impulsionar o time nesta reta final de temporada.

Como não teve lesão diagnosticada, Depay poderá ir a campo no duelo desta terça-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas, até por não estar 100% fisicamente.

O técnico Ramón Díaz deve rodar o seu elenco até pela boa vantagem conquistada na capital cearense. A expectativa é que o time seja bem semelhante ao do jogo de ida. Na ocasião, o Corinthians foi escalado com: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Yuri Alberto.

O Corinthians tem como prioridade deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, mas continua firme na briga por título na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No principal torneio do País, ocupa o 17º lugar, com 28 pontos, mesma pontuação do Vitória, que leva a melhor no número de triunfos: 8 a 6.