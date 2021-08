Depay faz 1º gol oficial pelo Barcelona e evita derrota contra o Athletic Bilbao

Ainda se adaptando à estranha realidade de não ter Lionel Messi no elenco, o Barcelona sofreu grande pressão do Athletic Bilbao neste sábado, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, mas conseguiu sair de campo com um empate por 1 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Após ficar em desvantagem, ao ver Iñigo Martínez balançar a rede do goleiro brasileiro Neto, o time comandado pelo técnico holandês Ronald Koeman empatou com Memphis Depay, que marcou o seu primeiro gol pelo clube em uma partida oficial.

Com a presença da torcida no estádio pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, o Athletic Bilbao fez um jogo de muito volume ofensivo, acuando o Barcelona desde os minutos iniciais. Embora os visitantes também tenham tido suas oportunidades, como uma bola isolada por Braithwaite em um lance dentro da área, os donos da casa dominaram as ações do jogo durante a primeira etapa e deram trabalho para Neto até a pausa para o intervalo.

A postura ofensiva do Athletic Bilbao foi mantida no segundo tempo e rendeu frutos logo no início. O cronômetro marcava apenas quatro minutos de bola rolando quando Iñigo Martínez se antecipou à defesa após cobrança de escanteio para cabecear para o fundo do gol, colocando os mandantes em vantagem no placar. A configuração da partida mudou um pouco depois disso. O Barcelona passou a ficar mais com a bola nos pés, enquanto encarava uma marcação muito firme dos adversários no meio de campo.

Mesmo sem a intensidade de antes, o time basco conseguia boas oportunidades de colocar Neto para trabalhar, porém não teve mais sucesso em balançar a rede, diferente da equipe catalã. Aos 29 minutos, Depay arrancou em direção à área e chutou forte de pé esquerdo para marcar seu primeiro gol em um jogo oficial, evitando a derrota. O Barcelona terminou a partida com um jogador a menos, já que Eric García foi expulso no último minuto.

Ainda neste sábado, antes de a bola rolar em Bilbao, foram realizadas outras três partidas do Campeonato Espanhol. O Alavés venceu o Mallorca por 1 a 0, no estádio Mendizorroza, em Vitória, enquanto que Granada e Valencia empataram por 1 a 1, no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. Já Espanyol e Villarreal não saíram do 0 a 0, em Barcelona.