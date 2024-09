Depay dá assistência, Corinthians bate Fortaleza de novo e avança às semifinais

O Corinthians venceu e convenceu. Depois de ganhar o confronto de ida, o time alvinegro atropelou o Fortaleza, levando a melhor por 3 a 0 nesta terça-feira, na Neo Química Arena, com direito a assistência do astro holandês Memphis Depay. O resultado coloca a equipe do Parque São Jorge na semifinal da Copa Sul-Americana, aguardando por Racing ou Athletico-PR, e dá moral para o clássico com o São Paulo.

O clássico com o São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão está marcado para domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília – o Morumbi irá receber shows do cantor Bruno Mars. O time do Parque São Jorge está na 17ª colocação, com 28 pontos. Um resultado positivo na capital federal pode tirar o time do Z-4 já na próxima rodada, caso Criciúma e Vitória tropecem.

Memphis Depay saiu do banco mais uma vez e teve boa atuação – Foto: Eduardo Carmim / Agência O Dia / Estadão Conteúdo

Resta ao Fortaleza, atual vice-campeão da Sul-Americana, seguir firme na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O tricolor cearense faz ótima campanha e ocupa a terceira posição, com 52 pontos, a quatro do líder Botafogo. O próximo compromisso da equipe será no domingo, às 16h, contra o Cuiabá, no Castelão.

Sempre dando rodagem ao elenco, Ramón Díaz promoveu algumas mudanças em relação ao time do Corinthians que jogou no Ceará. Matheuzinho, André Ramalho, Romero, Carrillo e José Martínez, este último estreando entre os titulares, iniciaram a partida. Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez sete alterações, para o confronto da volta, dando chance a atletas que brilharam na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, como Marinho e Renato Kayzer.

Em situação desfavorável no placar, o Fortaleza precisou adotar uma postura ofensiva desde o início da partida, mas acabou deixando muitos espaços, especialmente pelos lados. Bem postado na defesa, o Corinthians buscou os lançamentos ao ataque pelos flancos, mas viu a sua primeira chance sair quando Yuri Alberto roubou a bola de Cardona na entrada da área. Igor Coronado pegou a sobra, mas perdeu chance cara a cara com o goleiro João Ricardo.

O Fortaleza buscou ficar com a bola no pé e trabalhar a troca de passes, mas encontrou dificuldade para evoluir ao ataque. A opção por Carrillo deu mais qualidade técnica ao meio-campo corintiano, e a boa partida dos homens do setor ajudou o time a ganhar terreno. Apesar de displicente em algumas jogadas, e mesmo sem criar chances claras, os donos da casa fizeram uma primeira etapa correta. No intervalo, ocorreu um princípio de confusão na torcida visitante, mas a polícia agiu rapidamente e evitou maiores problemas. A cena fez lembrar a semifinal entre as equipes na Sul-Americana do ano passado, quando torcedores do Fortaleza protagonizaram uma briga entre si nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Vojvoda fez logo três substituições no intervalo e voltou com o ex-palmeirense Breno Lopes no ataque. O jogador foi o responsável pelo primeiro grande no momento do time no jogo, obrigando Hugo Souza a fazer boa defesa após chute de longe. O time cearense emplacou um ritmo frenético e criou outras duas chances com menos de cinco minutos. Na melhor delas, Kayzer perdeu chance na pequena área.

Um cenário com o Fortaleza se lançando de vez ao ataque era tudo o que o Corinthians precisava para ter chances concretas. No primeiro bom contra-ataque encaixado pelo time alvinegro, Yuri Alberto deu passe magistral para Romero, que limpou o zagueiro e abrir o placar, aos nove minutos. Foi o suficiente para os mais de 40 mil corintianos que compareceram à Arena em Itaquera provocar o adversário com gritos de “eliminado”.

Menos de cinco minutos depois, aos 13, Coronado aproveitou rebote na grande área para ampliar e praticamente selar a classificação corintiana. Cabe ressaltar que o lance do gol contou mais uma vez com ótima participação de Yuri Alberto. O camisa 9 aproveitou o ótimo lançamento de Bidon para cruzar na medida para Romero, que obrigou o goleiro a espalmar a bola na finalização. Um dos melhores em campo, traduzindo a garra clamada pela torcida corintiana, Yuri foi ovacionado ao ser substituído.

Ramón Díaz aproveitou a elasticidade no placar agregado para descansar alguns jogadores e dar minutos a outros – entre eles, o astro holandês Memphis Depay. Apesar de claramente ainda estar sem ritmo de jogo, o atacante mostrou habilidade ao tirar o lateral Tinga ‘para dançar’ e dar passe açucarado para Pedro Henrique só empurrar às redes, fazer 3 a 0, e dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 FORTALEZA

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Felix Torres e Hugo; José Martínez (Ryan), Carrillo (Charles), Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Igor Coronado; Ángel Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Zé Welison, Emmanuel Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

GOLS – Ángel Romero, aos 9, e Igor Coronado, aos 13, e Pedro Henrique, aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho (Corinthians); Emmanuel Martínez, Renato Kayzer e Breno Lopes (Fortaleza).

PÚBLICO – 44.680 torcedores.

RENDA – R$ 2.510.922,50.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).