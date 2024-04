Denver Nuggets vence Atlanta Hawks e lidera a Conferência Oeste na volta de Jamal Murray

Jamal Murray voltou ao Denver Nuggets após ficar de fora de sete jogos e ajudou o time na vitória sobre o Atlanta Hawks por 142 a 110 na rodada de sábado da NBA. O resultado deixou os Nuggets na liderança na disputada Conferência Oeste, com 54 vitórias e 24 derrotas.

Depois de se recuperar de uma lesão no joelho direito, Murray conseguiu 16 pontos e seis assistências em 21 minutos. Ele ficou no banco no quarto período, assim como os companheiros Nikola Jokic, que registrou seu 25º “triple-double” da temporada, e Kentavious Caldwell-Pope, que marcou 24 pontos.

Bogdan Bogdanovic, armador do Atlanta Hawks, disse que a presença de Murray foi primordial para a vitória dos rivais. “Ele é um jogador tremendo. Ele e Jokic são a melhor dupla da liga e é difícil marcá-los”, disse Bogdanovic. “Quando Jokic precisa encontrar um cara para marcar, ele tem Murray e é basicamente isso.”

O técnico dos Nuggets, Michael Malone, disse ter ficado surpreso com a volta de Murray. “Não achei que ele fosse jogar. Foi ótimo tê-lo de volta. E fiquei satisfeito por não ter que colocá-lo para atuar por muito tempo. Ele tem restrição de tempo de jogo e eu o mantive bem abaixo desse número.”

Com isso, o Denver aproveitou a folga do Minnesota Timberwolves, que tem uma vitória a menos (54 a 53) e o mesmo número de derrotas (24) na disputa pela liderança da Conferência. Os Timberwolves visitam o Denver na noite de quarta-feira. O confronto pode decidir quem será cabeça de chave, embora o Oklahoma City Thunder esteja com 52 triunfos e 25 derrotas.

Jamal Murray falou sobre a importância de terminar a temporada regular na liderança. “É claro que importa”, disse Murray. “É semente ser o número 1. Você obtém a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs.”

Em Los Angeles, os Lakers venceram o Cleveland Cavaliers por 116 a 97 e chegaram a quatro vitórias consecutivas. O time ocupa o oitavo lugar na Conferência Oeste. É a primeira vez desde dezembro que o Los Angeles Lakers ocupa essa posição.

Os seis primeiros de cada conferência avançam diretamente aos playoffs. O sétimo e o oitavo colocados disputam diretamente uma vaga, enquanto o nono e o décimo precisam vencer dois confrontos para se classificar. O vencedor do duelo entre nono e décimo enfrenta o perdedor do confronto entre sétimo e oitavo.

Faltando quatro jogos da temporada regular, o técnico dos Lakers, Darvin Ham, disse não estar focado na classificação, mas no desempenho do time.

“Vamos continuar procurando maneiras de melhorar individual e coletivamente. Todo o resto acontecerá por si mesmo”, disse Ham.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Los Angeles Lakers 116×97 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 113×103 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 96×116 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 142×110 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Washington Wizards

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves