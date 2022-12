Esporte Denver Nuggets derrota Portland Trailblazers com cesta de três a 0s9 do final

Com uma cesta de três sensacional de Jamal Murray a 0s9 do final da partida, o Denver Nuggets obteve uma grande vitória sobre o Portland Trailblazers, no ginásio do adversário, diante de 18.189 espectadores, por 121 a 120, na rodada de quinta-feira da NBA.

De nada adiantaram os 40 pontos de Damian Lillard para os anfitriões, que perderam pela 12ª vez, após 25 jogos, para ocupar a oitava colocação na Conferência do Oeste.

Do lado dos Nuggets, Jokic marcou 33 pontos, agarrou dez rebotes e deu nove assistências, mas falhou em dois ataques nos instantes finais. Com a 15ª vitória, após 25 jogos, Denver é o quarto colocado no Oeste.

Em Miami, o Heat derrotou o Los Angeles Clippers, por 115 a 110, com 31 pontos de Bam Adebayo, enquanto Paul George anotou 29 para os visitantes.

Com a 12ª vitória, depois de 26 jogos, Miami está em décimo no Leste, enquanto os Clippers, em nono no Oeste, perderam a 13ª das 27 partidas disputadas.

Em San Antonio, no encontro das duas equipes com piores campanhas no Oeste, os Spurs, em 14º lugar, bateram o lanterna (15º) Houston Rockets, por 118 a 109, com 32 pontos de Keldon Johnson. Jabari Smith Jr converteu 23 pontos para os visitantes. As duas equipes somam apenas sete vitória, com 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Miami Heat 115 x 110 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 118 x 109 Houston Rockets

Portland Trailblazers 120 x 121 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta:

Charlotte Hornets x New York Knicks

India Pacers x Washington Wizards

Orlando Magic x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves