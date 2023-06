Denver derrota Miami fecha série final por 4 a 1 e é campeão da NBA pela primeira vez

O Denver Nugguets é a 21ª franquia a conquistar o título da NBA. Nesta segunda-feira, em seu ginásio, o time liderado Jokic e Murray bateu o Miami Heat por 94 a 89 e fechou a série final em 4 a 1.

“Ganhamos o jogo na defesa no último quarto”, disse Jokic, com 28 pontos e 16 rebotes, mais uma vez o destaque partida e eleito o melhor jogador da final.

Os primeiros cinco minutos foram muito ruins. As duas equipes acumularam erros de todos os tipos e o placar ficou apenas 6 a 5 para Denver. Após o primeiro tempo pedido, Miami voltou ainda mais desconcentrado e viu a desvantagem crescer para 12 a 5.

Não demorou e a irregularidade voltou para Denver, que viu Jokic cometer duas faltas no primeiro quarto e Adebayo ser o grande nome de Miami, que reassumiu 2min42 do fim do quarto a vantagem no placar com 19 a 18.

DeAndre Jordan entrou no lugar de Jokic e conseguiu fazer frente a Adebayo, o cestinha dos primeiros 12 minutos, com 14 pontos para Miami. Michael Porter Jr foi o maior pontuado de Denver, que perdeu na primeira parcial por 24 a 22.

Com uma marcação intensa, Miami forçou Denver a cometer vários erros. Apesar de não ter um bom aproveitamento nas bolas de três, o time da Flórida conseguiu abrir dez pontos (39 a 29), com 7min17 por jogar no segundo quarto.

Jokic passou a participar mais do jogo nos dois garrafões e Denver diminuiu o prejuízo no placar para 39 a 35. Mas os anfitriões erraram demais. Alias, em vários momentos do primeiro tempo, as equipes perderam o controle e falharam muito nos arremessos.

Miami foi para o vestiário com 51 a 44 no placar, graças a 18 pontos de Adebayo. Butler e Strus marcaram oito cada. Para o Denver, Jokic e Porter Jr marcaram nove cada um.

O segundo tempo começou com as equipes mantendo o nervosismo do primeiro. Aos poucos, Denver encaixou a defesa e melhorou a produção ofensiva, obtendo a igualdade no placar em 60 pontos. A partir daí, os times tiveram um aproveitamento semelhante, Denver chegou a ficar na frente por 69 a 66, mas Miami terminou o terceiro quarto em vantagem de 71 a 70.

O último quarto foi ainda mais nervoso e cheio de erros. Y=Um show de tocos foi registrado e a 6min 42do final Denver estava à frente por 81 a 76.

Mas os minutos finais Jimmy Butler, que estava apagado na partida, fez 11 pontos seguidos e recolocou Miami na frente por 87 a 86.

O final foi bastante disputado, mas Butler errou um passe com 24s7 e viu Denver abrir 92 a 89. Restando 14s3, Butler falhou no arremesso e Bruce Brown converteu dois lances livres para os Nuggets: 94 a 89. Novo erro do Miami e o título garantido para Denver pela primeira vez após 47 anos.