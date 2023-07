Demoliner e Middelkoop garantem favoritismo na semi e estão na final ATP de Gstaad, na Suíça

O brasileiro Marcelo Demoliner está na final de duplas do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Ao lado do seu parceiro holandês, Matwe Middelkoop, o tenista gaúcho garantiu seu favoritismo e venceu a dupla Albano Olivetti e Vega Hernandez por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A decisão do torneio será neste domingo, a partir das 7h50.

Demoliner e Middelkoop fizeram um primeiro set com muito equilíbrio, alternando os serviços com o francês Olivetti e o espanhol Hernandez até o 5/5, quando conseguiram a primeira quebra do confronto – que garantiu a primeira parcial. No segundo set, a dupla do brasileiro foi mais dominante e garantiu a vitória na quadra de saibro suíço.

Os adversários na final serão os suíços Dominic Stricker e Stan Wawrinka, que venceram os checos Roman Jebavý e Petr Nouza por 2 sets a 0 na última sexta-feira. Demoliner e Middelkoop são favoritos para ficar com a taça, mas terão que enfrentar a pressão da torcida na Roy Emerson Arena, que apoiará os tenistas locais.

No passado, Marcelo Demoliner e Matwe Middelkoop conquistaram dois títulos juntos: ATP 250 de Moscou, em 2019, e o ATP 250 de Córdoba, em 2020. Em alta, o brasileiro também já levantou um troféu em 2023. Ao lado do italiano Andrea Vavassori, o tenista gaúcho venceu o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, em abril.