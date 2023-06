Demoliner é eliminado em Halle e Luisa Stefani tem jogo adiado em Berlim

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner se despediu da chave de duplas do Torneio de Halle, na Alemanha, nesta sexta-feira. Ele e o local Andreas Mies foram derrotados pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (0/7) e 10/7, pelas semifinais.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, Demoliner e seu parceiro alemão lutaram bastante no segundo set e forçaram a disputa do match tie-break, no qual foram superados nos detalhes, após 1h50 de batalha na grama.

Com o revés, Demoliner perdeu a chance de fazer outro confronto brasileiro na competição alemão, de nível ATP 500. Isso porque Marcelo Melo e o australiano John Peers estão na semifinal e poderiam cruzar com Demoliner na final. O jogo de Melo será no sábado.

Para avançar, o tenista mineiro precisou superar o compatriota Rafael Matos, que formou dupla com o chileno Nicolas Jarry.

Já a brasileira Luisa Stefani não pôde entrar em quadra nesta sexta porque a chuva atrapalhou a programação do Torneio de Berlim, também na Alemanha. A partida da brasileira e da francesa Caroline Garcia na chave de duplas, contra a americana Nicole Melichar e a australiana Ellen Perez, foi adiada para sábado.

Se superarem as cabeças de chave número 1, Stefani e Garcia farão dois jogos no mesmo dia porque a semifinal também está agendada para sábado.

OUTROS RESULTADOS

Na chave de simples de Halle, a surpresa do dia foi a vitória do espanhol Roberto Bautista Agut (8º cabeça de chave) sobre o principal candidato ao título, o russo Daniil Medvedev, por 7/5 e 7/6 (7/3). Na semifinal, o tenista da Espanha vai enfrentar outro tenista da Rússia. Andrey Rublev (3º) avançou ao superar o holandês Tallon Griekspoor em três sets: 3/6, 6/3 e 6/4.

A outra semifinal terá o local Alexander Zverev (9º) contra o casaque Alexander Bublik. Zverev superou o chileno Nicolas Jarry por 7/5 e 6/3, nesta sexta, enquanto o atleta do Casaquistão avançou após o abandono do italiano Jannik Sinner no início do segundo set. Bublik vencia por 7/5 e 2/0.

Em Londres, os semifinalistas também foram conhecidos no Torneio de Queen’s. Somente um cabeça de chave decepcionou nesta sexta. Trata-se do local Cameron Norrie (5º), superado pelo americano Sebastian Korda por 6/4 e 7/6 (7/1).

O espanhol Carlos Alcaraz e o dinamarquês Holger Rune, cabeças número 1 e 2 do torneio britânico, confirmaram o favoritismo. Alcaraz superou o búlgaro Grigor Dimitrov por duplo 6/4, enquanto Rune eliminou o italiano Lorenzo Musetti (6º) por 6/4 e 7/5. No outro jogo do dia, o australiano Alex de Minaur (7º) despachou o francês Adrian Mannarino por 6/4, 4/6 e 6/4.

No sábado, Alcaraz vai encarar Korda, enquanto Rune enfrentará De Minaur.