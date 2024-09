Dembelé faz golaço em vitória da França e admite tensão após revés para Itália - O Liberal

Destaque nos 2 a 0 da França sobre a Bélgica nesta segunda-feira, em jogo válido pela Liga das Nações, o atacante Dembelé admitiu que a equipe do técnico Didier Deschamps entrou pressionada para o duelo disputado em Lyon após a derrota de 3 a 1 para a Itália na estreia da competição.

“Sempre há momentos e jogos ruins no futebol. Essa derrota para a Itália nos prejudicou”, afirmou o jogador em entrevista à TF1, após o encontro. Na partida contra os italianos, os franceses saíram na frente e depois levaram a virada em pleno estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Para o encontro com os belgas, Deschamps optou por deixar Mbappé e Griezmann no banco de reservas. Assim, a responsabilidade para quem iniciou a partida como titular aumentou.

Dembelé, no entanto, foi um dos destaques. Na etapa inicial, foi dele o chute que o goleiro rebateu e foi parar nos pés de Kolo Muani, autor do primeiro gol. Na volta do intervalo, ele deixou a sua marca com estilo. Na jogada, o atacante foi driblando da direita para o meio e estufou a rede com uma bela finalização.

“Disseram que sou muito generoso e que tento sempre fazer a assistência ao invés de finalizar. Nesta temporada vou arriscar mais (os chutes). Venho fazendo muitos treinos de finalização. A cada atividade eu tenho trabalhar nisso”, declarou o destaque da partida.

O atacante do Paris Saint-Germain acabou sendo substituído do jogo ao final do segundo tempo por Olise. Festejado pelos companheiros, ele também foi basnte aplaudido pelos torcedores.