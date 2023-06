Deivid Washington treina e pode reforçar o Santos contra o Coritiba no Brasileirão

Desfalque de última hora na derrota do Santos diante do Newell’s Old Boys por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, o atacante Deivid Washington treinou normalmente nesta quinta-feira e pode reforçar a equipe de Odair Hellmann na parida conta o Coritiba, marcada para este sábado, às 16h, no Couto Pereira, pelo Brasileirão.

A jovem promessa santista sentiu um desconforto na coxa durante o aquecimento para o jogo com o Newell’s Old Boys na Vila Belmiro, mas subiu ao gramado nesta quinta-feira e fez todo o trabalho ao lado dos demais companheiros.

O técnico Odair Hellmann, no entanto, não garantiu o retorno do atacante ao time titular. O treinador, inclusive, está pressionando e precisa dar uma resposta o quanto antes por causa da série de sete jogos sem vitórias.

Ganhar do Coritiba virou obrigação para não se aproximar da zona de perigo. Desde 14 de maio, quando fez 1 a 0 no Vasco, que a equipe não celebra três pontos em uma partida e para acabar com esse jejum, Hellmann deve escalar João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Deivid Washington).

Eliminado da Sul-Americana e há três jogos sem vencer no Brasileirão, o Santos aparece na 12ª colocação, com 12 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.