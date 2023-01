Deiveson Figueiredo perde em luta polêmica e fica sem o cinturão do UFC

A primeira das duas lutas valendo cinturão no UFC 283, disputado no Rio no início da madrugada deste domingo, terminou com derrota brasileira. Deiveson Figueiredo fazia um duelo equilibrado com o mexicano Brandon Moreno pelo peso-mosca quando foi atingido no olho no terceiro round. No intervalo, o médico da competição considerou que ele não teria mais condições de lutar e o juiz do confronto deu a vitória para o oponente.

A decisão revoltou o público presente na Jeunesse Arena, sobretudo pelo fato de Figueiredo ter sido atingido com a ponta do dedo de Moreno. O brasileiro chegou a levantar a mão pedindo tempo, mas o duelo prosseguiu normalmente. Ao final, Figueiredo não quis alimentar a discussão e considerou que a decisão era a correta.

A torcida, claro, estava toda ao lado do brasileiro. A Jeunesse Arena não estava completamente lotada, mas o grande público presente se mostrou entusiasmado. Vaiou Moreno desde que ele apareceu para a luta e não poupou alguns gritos de gosto duvidoso, como o tradicional “uh, vai morrer!” e outros menos publicáveis.

Esta foi a quarta vez que os dois lutadores se enfrentaram na briga pelo cinturão. Os confrontos anteriores terminaram com uma vitória para cada lado e um empate, fazendo com que a disputa no Rio fosse o grande tira-teima.

DESPEDIDA E HOMENAGEM

Na última luta do card preliminar, o brasileiro Maurício Shogun foi nocauteado no primeiro round pelo ucraniano Ihor Potieria, pelo meio-pesado. O duelo foi o último da carreira de Shogun. O ex-campeão do UFC deixou as competições aos 41 anos de idade.

“Galera, desculpa. Eu queria encerrar minha carreira com uma vitória, mas ela não veio. Dei o meu máximo, dei o meu melhor, mas infelizmente eu não consegui. Eu paro aqui hoje”, declarou um resignado Shogun, que foi muito aplaudido pelo público. “Estou cansado. Luto há 21 anos, estou há 16 no UFC. Obrigado a todos.”

Quem também foi homenageado foi José Aldo, considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Durante o evento, o UFC anunciou que ele será eternizado na Ala Moderna do Hall da Fama da modalidade. A cerimônia deverá acontecer no início do segundo semestre.